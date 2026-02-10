Şirket verilerine göre ortaya çıkan tablo, hem enerji arz güvenliği hem de ekonomi açısından ciddi riskler barındırıyor.

Kaçak tüketimin başlıca nedeni: Tarımsal sulama

Kaçak elektrik kullanımının en önemli nedeninin tarımsal sulama olduğu belirtildi. Özellikle bölgede ikinci ürün olarak ekimine izin verilmeyen mısırın yetiştirilmesi için yer altı sularının motopomplarla çekildiği, bu sistemlerin elektrik ihtiyacının da büyük ölçüde kaçak yollarla karşılandığı ifade edildi.

Bazı bölgelerde 850-900 metre derinlikten su çekildiği, bunun da hem enerji tüketimini artırdığı hem de yer altı su kaynaklarını hızla tükettiği kaydedildi.

13 ilin yıllık tüketimine eşit

Şanlıurfa’da gerçekleşen 5 milyar kWh’lik kaçak elektrik kullanımının, aralarında Bayburt, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Gümüşhane, Kilis, Sinop, Hakkari, Artvin, Bartın, Çankırı, Bitlis ve Muş’un da bulunduğu 13 ilin toplam bir yıllık elektrik tüketimine denk geldiği bildirildi.

“15 milyar TL ile iki şehir hastanesi yapılabilirdi”

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yasağa rağmen ikinci ürün olarak mısır ekiminin sürdüğünü belirterek, bunun hem enerji arzını riske attığını hem de yer altı su kaynaklarını tehdit ettiğini söyledi.

Arvas, “Sadece 2025 yılında Şanlıurfa’da çoğunluğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin ekonomik karşılığı 15 milyar TL’yi buldu. Bu kaynakla her yıl iki şehir hastanesi yapılabilir, yüzlerce okul inşa edilebilir ya da büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçirilebilirdi” dedi.

Kaçak kullanımın sistemde ani yüklenmelere yol açtığını belirten Arvas, bunun arıza ve kesintileri artırdığını, sürdürülebilir enerji hedeflerini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Şebekede modernizasyon planı

Dicle Elektrik’in, kırsal bölgelerde başlattığı yeni şebeke güçlendirme ve modernizasyon projeleriyle kayıtlı kullanım oranını artırmayı ve enerji kalitesini iyileştirmeyi hedeflediği bildirildi.

Yetkililer, hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ekonomik ve çevresel dengenin korunabilmesi için kaçak kullanımın önlenmesinin kritik önemde olduğuna dikkat çekti.