Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Bayraktar, Türkiye’nin artan enerji talebine dikkat çekerek ABD ile enerji alanında imzalanan anlaşmalara değindi. ABD ile petrol, doğal gaz ve nükleer enerji başlıklarını kapsayan mutabakatların “uzun süren çalışmaların ürünü” olduğunu belirten Bayraktar, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin en muhafazakâr tahminlerle bile 30 yıl içinde enerji talebini üçe katlayacağını ifade eden Bayraktar, 2016’dan itibaren LNG altyapısına büyük yatırımlar yapıldığını hatırlattı. Bugün Türkiye’de tüketilen doğal gazın yüzde 10’unun ABD’den LNG olarak geldiğini söyleyen Bayraktar, “Eylül ayından itibaren toplam 43 milyar dolarlık kısa, orta ve uzun vadeli LNG anlaşmaları imzaladık. 2027’den sonra Amerikan LNG’si en rekabetçi kaynaklarımızdan biri olacak” dedi.

ABD’den alınan doğal gazın pahalı olduğu yönündeki eleştirileri haksız bulduğunu dile getiren Bayraktar, “Doğal gazı Amerika’dan Türkiye’ye getirmenin boru hatları, sıvılaştırma ve nakliye maliyetleri var. Buna rağmen rekabetçi hale geliyor” açıklamasını yaptı.

Nükleer enerjiye de özel bir başlık açan Bayraktar, Akkuyu, Sinop ve Trakya projeleriyle toplamda 12 reaktör ve 15 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini, ayrıca küçük modüler reaktörlerle 2050’ye kadar en az 5 bin megavat daha kapasite planladıklarını söyledi. ABD ile yapılan nükleer anlaşmanın yalnızca enerji üretimini değil, teknolojinin tıp, tarım ve sanayi gibi farklı alanlarda kullanılmasını da kapsadığını belirtti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktörün 2026’da devreye alınacağını belirten Bayraktar, projenin dış finansmanla yüzde 49 oranında desteklenebileceğini ifade etti.

Pandemi döneminde 86 milyon vatandaşa enerji desteği sağlandığını, bunun hazineye 600 milyar liralık yük getirdiğini hatırlatan Bayraktar, yeni yılda doğal gazda tüketim esaslı bir modelin açıklanacağını da sözlerine ekledi.

Son olarak zam beklentilerine ilişkin konuşan Bayraktar, “Kışa girerken elektrikte ve doğal gazda zam düşünmüyoruz” ifadesini kullandı.