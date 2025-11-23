Türkiye’nin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli LNG anlaşmaları ve depolama yatırımları hız kesmeden sürüyor.

Kışa tam kapasite hazırlık

Tuz Gölü ve Silivri’deki yer altı doğal gaz depolama tesisleri, Türkiye’nin en yoğun tüketim yaşadığı kış aylarında arz-talep dengesinin korunmasında kritik bir rol üstleniyor. Bakan Bayraktar, yapılan yatırımlarla birlikte depolama altyapısının güçlendiğini, böylece olası dalgalanmaların sorunsuz yönetilebildiğini vurguladı.

Silivri ve Tuz Gölü’nde kapasite artışı

Türkiye’nin en büyük depolama alanlarından biri olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküplük kapasitesiyle faaliyetini sürdürüyor. Dünyada sayılı örneklerden biri olarak kabul edilen Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi ise yapılan genişletme çalışmalarıyla 1,7 milyar metreküpe ulaşmış durumda.

Bakanlık, mevcut yatırımlarla birlikte depolama kapasitesinin kademeli olarak büyütülmesini hedefliyor:

Silivri : 2028’de 6 milyar m³

Tuz Gölü: 2032’de 8,5 milyar m³

“Ciddi yatırım yaptık”

Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliğinin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, yer altı depolama tesislerinin Türkiye’nin enerji stratejisinin önemli bir bileşeni haline geldiğini ifade etti:

“Doğal gazda kışa hazırız. Yer altı doğal gaz depolama tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Silivri ve Tuz Gölü için ciddi yatırımlar yaptık.”

Toplam kapasite 6,3 milyar metreküpe çıktı

Tuz Gölü tesisinde kapasitenin kısa süre içerisinde 1,2 milyar metreküpten 1,7 milyar metreküpe yükseltildiğini hatırlatan Bayraktar, böylece Türkiye’nin toplam depolama kapasitesinin 6,3 milyar metreküpe ulaştığını söyledi. Açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: