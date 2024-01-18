Eski Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Savaş M. Özaydemir’in eşi Aynur Özaydemir’in son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir’in değerli iş insanlarından, eski Eskişehir Sanayi Odası ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Savaş M. Özaydemir’in eşi Aynur Özaydemir önceki gün hayatını kaybetti. Aynur Özaydemir, Vişnelik Mahallesi’nde bulunan Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Düzenlenen törene AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Eskişehir il protokolü, kentin önde gelen iş insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.