Avrora Lojistik’e, UCR Otomotiv tarafından satışı yapılan yeni araçları, Doğuş Otomotiv Gebze lokasyonunda Avrora Lojistik Satın Alma Müdürü Süleyman Ertürk ve Kara ve Demiryolu Lojistik Koordinatörü Enver Göçer’e teslim edildi.

“Wielton’u tercih etmemizde verdiği güven etkin oldu”

Teslimat töreninde bir açıklama yapan firma ortakları Emrullah Soyutürk ve Hasan Çalışkan “OLS Şirketler Grubu’nun iştiraki Avrora Lojistik olarak, operasyonel süreçlerimizde ihtiyaç duyduğumuz sürekliliği Wielton’un dayanıklı, ergonomik yapısı ve yaygın servis-yedek parça ağı sayesinde sağlıyoruz. Operasyonel süreçlerimizde, Avrora Lojistik ekibi olarak ihtiyaç duyduğumuz her an ulaşabildiğimiz güçlü destek altyapısı, Wielton’u tercih etmemizin ne kadar isabetli bir karar olduğunu bize her seferinde kanıtlıyor.” şeklinde konuştular.

Avrora’nın bağlı olduğu OLS Lojistik Şirketler Grubu, karayolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, gümrük operasyonları, depolama ve multimodal lojistik hizmetleri veriyor. İstanbul merkezli firmanın ayrıca Çatalca’da garaj, St. Petersburg, Kazakistan, Bulgaristan ve Moskova’da ofis/depo altyapısı yatırımları bulunuyor.