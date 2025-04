Büyükşehir birimlerinden gelen ve işlevsel özelliğini yitirmiş pek çok atıl malzeme, namı diğer Teslime Usta’nın elinde yeniden hayat bulurken; çocukların eğitim süreçlerinde kullanabileceği masa, sandalye ve oyun parkurlarındaki mobilyalara çevrilerek tekrar kullanıma kazandırılıyor.MERSİN (İGFA) - Daha öncebüro personeli olarak çalışan ve atölyede kadın marangoz arayışı üzerine ilana başvuru yapan Teslime Usta, ‘mesleklerin cinsiyeti olmaz’ algısını yıkan sayısız kadından biri. Dede mesleği olan marangozluğa küçük yaşlardan beri ilgi duyan Teslime Usta, sadece bir merakla başladığı atölye yolculuğunda önce kalfalık, ardından ustalık sertifikası ile hem kadınlara hem çocuklara ilham veren bir usta olarak çalışıyor. Kimi zaman çekiç testere, kimi zaman gönye makinesinin başında hünerlerini sergileyen Teslime Usta, bu alanda da kadınların cesurca yer alabileceğini herkese gösteriyor.

Özdemir: “Atölyeye gelen malzemeleri, yeniden kullanıma kazandırıyoruz”

Geri Dönüşüm Atölyesi’nde marangoz olarak görev yapan Teslime Özdemir; atölyeye atıl olarak gelen malzemeleri, Büyükşehir’in Çocuk Gelişim Merkezleri’ne gelen çocukların faydalanması için masa, sandalye ve oyun parkurlarında kullanılan mobilyalar gibi ürünlere dönüştürerek yeniden kullanıma kazandırdıklarını ifade etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda önceleri büro personeli olarak görev yapan namı diğer Teslime Usta, “Bu mesleğe, dedemden gördüğüm ve sevdiğim için hep bir merakım vardı. Atölyede de kadın marangoz aradıklarını duydum ve yapabilirim düşüncesiyle girdim. Atölyede bir süre çalışınca işi sevdim ve kalfalık sertifikasını aldım. 5 yıl boyunca atölyede, ustalarımızla beraber birimlerimize malzemeler ürettik. 5 yılı doldurduktan sonra da ustalık belgemi aldım. Geri dönüşüm atölyemizde şimdiye kadar dairemizin birimlerinin mobilyalarının tamamına yakınını ürettik. Çocuk oyun malzemelerimizi üretiyoruz, ürettikçe de mutlu oluyoruz. İşimi severek yapmaya devam ediyorum” dedi.

“Kadın elinin değdiği her şey çok daha güzel oluyor”

Kadınların her mesleği yapabileceğini dile getiren Özdemir, bu algıyı yıkan kadınlardan biri olarak gururlu olduğunu belirterek, “Kadın elinin değdiği her şey çok daha güzel oluyor. Ben normalde kesici aletlerden ve makinelerden çok korkan biriydim. Ailem tarafından bile ilk başta bu meslek için çok tepki almıştım. Ancak, artık çevremdekiler de yaptığım ürünleri o kadar beğeniyorlar ki, kendi evlerinde de istiyorlar. Kendimi bu alanda geliştirmeme ve göstermeme yardımcı olan, başta Başkanımız Vahap Seçer’e ve Büyükşehir’e teşekkür ederim. Kadınları da bu şekilde teşvik edebileceğimi düşünüyorum. Kadın isterse her şeyi yapar ve üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur” ifadelerini kullandı.