Evlat nöbetindeki Yusuf Erdinç: 'Oğlumun elindeki kalemi kırıp yerine silah verdiler'

3 Eylül 2019 tarihinde farklı şehirlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 292 gündür kararlılıkla sürüyor. 5 sene önce oğlu Mikail Erdinç için Van'dan Diyarbakır'a gelen Yusuf Erdinç, çocuğunun HDP aracılığıyla İstanbul'da üniversite okuduğu zaman dağa kaçırıldığını söyledi. Oğlundan 2015'ten bu yana haber alamadığını belirten Erdinç, “HDP tarafından kaçırıldı, kime verildi, HDP, PKK'ya verdi onlarda Amerika'ya teslim etti. 2015'ten beri peşini bırakmadım ve bırakmayacağım. O gelmeyene kadar burayı terk etmeyeceğim. Ben buradan oğluma sesleniyorum bak oğlum, sen okumuş bir insansın etrafına bak HDP milletvekillerinin çocukları yanında var mı, neredeler Avrupa'da 7 dil okuyorlar. Sana ne yaptılar elindeki kalemi kırdılar, yerine silah verdiler. Ben burada bekliyorum sen gelene kadar bu eylemin peşini bırakmayacağım” dedi.