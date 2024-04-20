Geniş ürün gamı ile her ihtiyaca uygun bir çözüm sunan Arzum, yeni ürünü çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu Thermogusto’yu düzenlediği lansman ile tanıttı. 19 Nisan Cuma günü Boop Kuruçeşme’de Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray ev sahipliğinde ve ünlü şef Maksut Aşkar’ın katılımıyla düzenlenen lansman adeta bir lezzet şölenine dönüştü. Çok sayıda davetlinin büyük ilgi gösterdiği lansmana, ünlü şef Maksut Aşkar’ın Arzum Thermogusto ile hazırladığı lezzetler damgasını vurdu.

“Thermogusto ile küçük ev aletleri sektöründe yeni bir çığır açıyoruz”

Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray, “Arzum olarak, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırma önceliğimiz doğrultusunda yeni ve her biri birbirinden inovatif ürünlerle ürün gamımızı geliştiriyoruz. Bugün 6 kategoride yüzlerce ürünle 55’ten fazla ülkeye Arzum kalitesini, hizmet anlayışını ve en önemlisi kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm sunma becerimizi ulaştırırken, değişen trend ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda her yıl AR-GE yatırımlarımızı artırıyoruz. Şehir hayatına bağlı olarak zamanın, evlerin küçülen metrekareleri dolayısıyla alanların çok daha değerli hale geldiği günümüzde, yine kullanıcıların ürünlerinde aradığı çoklu fonksiyon ihtiyaçlarına cevap verme amacımız doğrultusunda, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız Thermogusto ile küçük ev aletleri sektöründe yeni bir çığır açıyoruz” dedi.

Arzum Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Serhan Giray lansman sonrasında Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a konuştu.

“İlklerimiz, enlerimiz ve kilometre taşlarımızın en son temsilcisi”

Giray, sözlerine şöyle devam etti: “Thermogusto kullanıcılara mutfaklarında çok daha fazla alan, hareket özgürlüğü ve çeşitlilik sunacak. Yine tek bir ürünle çok daha fazla işi üstlendiği için daha ekonomik mutfakların en büyük gerekliliğini karşılayacak. Günümüz kullanıcıları artık ürün değil, ihtiyaçlarına cevap veren çözümleri tercih ediyor. Thermogusto’nun Arzum’a katacağı en büyük fark ve değer bu olacak. Bizi 57 yıldır öne çıkaran kullanıcı ihtiyaçlarına çözüm sunma yeteneğimizi, tercih ve tavsiye edilebilirliğimizi Thermogusto ile çok daha ileri taşıyacağız. Arzum’un inovasyonda, ürün çeşitliliğinde ve çok fonksiyonlu ürünleri kompakt bir yapıda sunma becerisinin de bir eseri olacak. Thermogusto, bunca yıla sığdırdığımız ilklerimiz, enlerimiz ve kilometre taşlarımızın en son temsilcisi ve bundan sonra ulaşmak istediğimiz noktanın yol göstericisi olacak” açıklamalarında bulundu.

“Daha önce hiç yemek pişirmeyenler benzersiz lezzetlere imza atan bir şefe dönüşecek”

Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak, “Mutfaklarda alışkanlıkları değiştiriyoruz” mottosuyla hayatları tek tuşla kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz Thermogusto ile hazırlama ve pişirme deneyimini bir arada sunacağız. Bu ürünü mutfaklar için yeni bir devir olarak da nitelendirebiliriz. Yemek yapma süreci başından sonuna bir deneyim, bizler bu ürün ile yaşadığımız deneyimi olabildiğince pratik, kolay ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Yiyecekleri tek bir haznede doğrayan, karıştıran, çırpan, yoğuran ve farklı birçok modda pişiren Thermogusto ile mutfaktaki tüm işlerin üstesinden tek başımıza gelebilmeniz mümkün.

Bunun da ötesinde, kurumsal şeflerimiz tarafından Arzum mutfağında özenle hazırlanan lezzetli tarifleri Thermogusto için çalıştık ve ürünümüzün içine entegre ettik. Her tarifi adım adım kullanıcılarımıza yaptırabilen Thermogusto sayesinde, yemek yapmayı bilmeyenler bile kendi mutfağının şefi olabilecek.

Ayrıca ürünümüzün sunduğu dokunmatik özellikli LED ekran pratikliği ve Wifi bağlantı özelliği ile her ay artan tariflerle sofraların menülerini zenginleştirecek” dedi. Hedefimiz, zamanın hepimiz için çok değerli olduğu bu dönemde, Thermogusto’yu mutfaklarımızdaki en büyük yardımcı haline getirmek.