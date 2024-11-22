Yusufeli’nin Demirkent köyünde yetiştirilen Butko Zeytini, 2006 yılında Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı’nda üstün lezzet ödülü kazanmıştı. Çoruh Vadisi üzerindeki mikroklima etkisine sahip bölgede üretilen bu zeytinler, Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi görüyor. Bölge halkı, zeytinin kalitesini, sulama suyuna, özel bakım yöntemlerine ve dalından elle toplanmasına bağlıyor.



800 dekarlık alanda yaklaşık 22 bin zeytin ağacının bulunduğu bölgede, ağaçların boyu 8-12 metre arasında değişiyor. Bodur ağaçların aksine yüksek olan bu ağaçlardan zeytin toplamak için üreticiler merdiven kullanıyor. Zeytinler toplandıktan sonra sofralık ve yağlık olarak ayrılıyor.

Bölge halkından Nusret Yıldırım, çocukluğundan beri zeytin üretimiyle uğraştığını belirterek hasat sürecini şu sözlerle anlattı:

“Bu yıl da zeytin hasadına başladık. Yöremize özgü Butko Zeytinleri’ni toplamaya devam ediyoruz. Bu bölgenin zeytini bakımından toplama yöntemine kadar farklı. Zeytinlerimiz yerden toplanmaz. 10-12 metre yüksekliğe çıkılarak toplanır. Bu yıl kalitemiz çok güzel. Köyümüzde bir de zeytinyağı fabrikamız var. Burada üretilen zeytinyağı çok kaliteli. Her yıl İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen çocuklarımız bize yardım eder.”



Bölgede hasat işlemleri yıl sonuna kadar sürecek. Butko Zeytini’nin eşsiz lezzeti, bölgenin zeytincilik kültürünü yaşatmaya devam ediyor.