Artvin’de son günlerde etkili olan kar yağışıyla besicilerin, kırsal bölgelerde hayvanların beslenmesi ve bakımı için zorlu kış koşullarıyla mücadele etmelerine neden oluyor. Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakan besicilerin zorlu kış mesailerine bir de hastalık eklendi. Kemalpaşa ilçesinde görülen hayvan ölümleri nedeniyle, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda koyun ve keçi çiçeği hastalığı tespit edildi. Çok sayıda küçükbaş hayvanın ölümüyle sonuçlanan hastalık için Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçerek, ilçede hayvan hareketleri ve ürünlerine 2 ay süreyle kısıtlama getirdi. Aynı zamanda keçi ve koyun çiçeği hastalığı karşı bölgede aşılama çalışması başlatıldı.



“10 hayvanım telef oldu”

İlçeye bağlı Çamurlu köyünde zorlu kış şartlarda küçükbaş hayvan besiciliği yapan Mücahit Yılmaz, "250 küçükbaş hayvanım var. Yağmur çamur, soğuk hava demeden mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Hayvancılığı severek yaptığını söyleyen Yılmaz, “14 senedir bu mesleği yapıyorum. Bu aralar bilindiği üzere bölgede çiçek hastalığı var. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Aşılarımızı yaptık. Hastalık tespit ettiğimiz 3 hayvanımız farklı bir ahırda onlara ayrıca bakıyoruz. Şuana kadar 10 hayvanım telef oldu. Yetkili birimlerin yardım edeceğine inancımız tam. Hayvanlarımızın doğrumu yaklaştı. Onları sıcak ortamda tutmaya çalışıyoruz. Bu hastalık soğuğu sevmiyor” ifadelerini kullandı.