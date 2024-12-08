Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti'den bir türlü istediği forma şansını tam olarak bulamayan Arda Güler, takımının Girona deplasmanındaki mücadelesinde devleşti.

Real Madrid, Girona'yı 3-0'lık net bir skorla yenerken Real Madrid'in golleri Bellingham, Arda ve Mbappe'den geldi.

Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken ikinci yarı 55.dakikada Arda'nın ayağından şık bir gol buldu.

Arda da bu sezon asistin ardından ilk golünü atmış oldu.

Arda Güler'i ilk tebrik edense golün asistini yapan Jude Belingham oldu.