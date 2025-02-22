Borçlanmanın En Yaygın Aracı: Kredi Kartı

Araştırma, borçlanma araçları arasında kredi kartlarının yüzde 43 ile ilk sırada yer aldığını gösteriyor. Bunu, yüzde 14 ile banka kredileri ve yüzde 10 ile eş-dost borçları takip ediyor. Borçlu vatandaşların yüzde 79’u, gelirinin yüzde 30’undan azını borç ödemeye ayırdığını belirtiyor.

Tasarruf Yapamayanların Yüzde 62’si Borçlu

Tasarruf sahibi olanların yüzde 53’ü, tasarruf yapamayanların ise yüzde 62’si borçlu durumda. Tasarruf yapabilenlerin oranı her iki kişiden biri olarak belirlenirken, tasarruf sahiplerinin yüzde 72’si düzenli birikim yapıyor. Ancak tasarruf yapamayanların yüzde 59'u, gelir yetersizliği nedeniyle birikim yapamadıklarını belirtiyor.

Yatırım Araçlarında Altın Öne Çıkıyor

Yatırım yapmayı tercih edenlerin yüzde 52’si altın, değerli taşlar ve metal hesaplarına yatırım yapmayı tercih ederken, yüzde 24’ü TL vadeli hesapları, yüzde 20’si ise yastık altı döviz ve nakit TL yatırımlarını tercih ediyor.

Merkezi Yönetim Borç Stoku 9.6 Trilyon TL’ye Yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye'nin merkezi yönetim borç stoku Ocak 2025 itibarıyla 9.6 trilyon TL'ye yükseldi. İç borç stoku aylık yüzde 5.2, yıllık ise yüzde 54.9 oranında artarak 5.2 trilyon TL’ye ulaşırken, dış borç stoku da aylık yüzde 1.5, yıllık yüzde 20.7 artışla 4.4 trilyon TL’ye çıktı.

Kartlı Harcamalar Yüzde 66 Artış Gösterdi

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) Ocak 2025 verilerine göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 130.2 milyon, banka kartı sayısı ise 195.6 milyon adede ulaştı. Kartlı harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1.6 trilyon TL’ye yükseldi. Kredi kartı harcamaları 1 trilyon 366 milyar TL ile yüzde 69 oranında artarken, banka kartı harcamaları 207.8 milyar TL (+%47) ve ön ödemeli kart harcamaları 32.4 milyar TL (+%78) oldu.

Ocak ayında toplamda 1.58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerin 913.2 milyonu kredi kartı, 538.1 milyonu banka kartı ve 125.9 milyonu ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ekonomik Dengesizlikler Derinleşiyor

Türkiye'deki borçluluk oranındaki artış ve tasarruf yapamayanların sayısındaki yükselme, ekonomik zorlukların derinleştiğini gözler önüne seriyor. Kartlı harcamaların büyük bir hızla artması ve borç stoku rakamlarının yükselmesi, ekonomik dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor.