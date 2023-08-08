Trabzon’da 260 turizm işletme belgeli tesis ve 19 bin 348 yatak kapasitesi mevcut olduğu, 2022 yılına göre işletme sayısında yüzde 10, yatak kapasitesinde ise yüzde 7 artış olduğu belirtildi.

Özellikle son yıllarda Arap turizmiyle birlikte bölgedeki tesis sayılarında belirgin bir artış yaşanırken, bu yılın ilk 6 ayında Trabzon’u 205 bini yabancı, 264 bini yerli olmak üzere 469 bin turist ziyaret etti.

2022 yılının ilk 6 ayı ile kıyaslandığında yabancı turist sayısında yüzde 56, yerli turist sayısında ise yüzde 12, ortalamada da yüzde 28 artış oldu.