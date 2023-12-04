Buna göre Aralık 2023 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,40 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 7.000 TL

Zam oranı: yüzde 53,40 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 3.738 TL

Zamlı kira bedeli: 10.738 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 TL

Zam oranı: yüzde 53,40 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.340 TL

Zamlı kira bedeli: 15.340 TL

Mevcut kira bedeli: 15.000 lira

Zam oranı: yüzde 53,40 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 8.010 TL

Zamlı kira bedeli: 23.010 TL

Mevcut kira bedeli: 20.000 lira

Zam oranı: yüzde 53,40 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 10.680 TL

Zamlı kira bedeli: 30.680 TL