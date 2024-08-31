Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ejder Meyvesi yetiştiren üreticiler, toptancı ve aracıların verdikleri fiyat nedeniyle zor günler geçiriyor. Manavgat Gündoğdu Mahallesinde Ejder Üreticiliği yapan Kamil Arıkan isimli vatandaş, 2 bin adet Ejder Meyvesini vatandaşlara ücretsiz dağıttı.



“Üretici kazanmazsa kimse kazanmasın”

Ejder Meyvesinin gece-gündüz demeksizin emek istediğine dikkat çeken Kamil Arıkan, “Ben bu meyveleri geçen hafta topladım. Alıcı gelip benden 30 liraya almak istedi. Bir haftadır bekletiyorum. 30 liranın üzerinde fiyat vermediler. Ben de üretici kazanmayacaksa kimse kazanmasın diyerek bedavaya vatandaşlara dağıtma kararı aldım” dedi.

Aracı ve toptancıların ejder meyvesini üreticiden 40-50 liraya aldığını, pazarda ve marketlerde en düşük 150-200 liraya satıldığını belirten Arıkan, “Vatandaşlarımıza helal olsun, afiyetle yesinler” dedi.



Ejder üreticileri adına konuşan Yeniköy mahallesinden Ali Yılmaz, “Bugün burada üretici arkadaşlarımızla birlikte kanayan yaramızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Konuya bir örnekle başlamak istiyorum. Ülkemizde yakın zamana kadar araba üretilmediği için yabancıların ürettiği arabaları alıyorduk. Geçen yıldan itibaren kendi ürettiğimiz aracımızı kullanmaya başladık. Gurur duyduk, mutlu olduk. Birçok arkadaşımız kullandığı Avrupa arabaları satıp yerli araba aldı. Ejder Meyvesi dünyada sadece Uzak Doğu'da yetişiyor. Ülkemizde 5 yıldır örtü altında ejder meyvesi üretilmeye başladı. Şu an ülkemizde bin dönümüm üzerinde üretim yapılmaktadır. Ürününü ihracatı ve pazarlaması konusunda hiçbir destek görmüyoruz. Ürünümüzü bizden 50 liraya almak istiyorlar. 50 liraya alırken de yurtdışına aynı fiyata, 150 liraya alırken de aynı fiyata satıyorlar. Üretici arkadaşlarımız bu seraları yapabilmek için milyonlarca lira kredi borcunun altına girdiler. Gece gündüz demeksizin ürün alabilmek için emek harcıyor. Üreticimiz yetiştirdiği üründen elde ettiği gelirle kredisini karşılayamaz duruma geldi. Biz üretiyoruz, sadece satış ve pazarlama konusunda destek istiyoruz” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından, kamyonetle getirilen Ejder Meyvesi Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. 2 bin civarındaki Ejder meyvesi vatandaşların yanı sıra yoldan geçen turistlerin yoğun ilgisiyle kısa sürede tükendi.