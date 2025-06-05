Bayram dönemlerinde kiralık araçlara olan talebin ciddi şekilde arttığını belirten Yolcu, müşterilerin kiralama sürecinde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Aracı teslim almadan önce mutlaka sözleşme yapılması gerektiğini ifade eden Yolcu, “Müşterilerimizle yasal prosedürleri eksiksiz şekilde yerine getiriyoruz. Kiralanan her aracı emniyete bildiriyoruz. Bu hem bizim hem de kiralayan kişinin güvenliği açısından zorunlu” dedi.

Boş Senet İmzalamayın, Belgeleri Kontrol Edin

Araç kiralama sürecinde senet uygulamasına dikkat çeken Yolcu, "Kesinlikle boş senet imzalamayın. Eğer senet düzenlenecekse limitli ve sözleşmeye bağlı olmalı. Ayrıca kasko ve sigorta şartlarını önceden sormaları, aracın ruhsatı ve diğer belgelerin araç içinde olup olmadığını kontrol etmeleri çok önemli” ifadelerini kullandı.

Yolcu, teslim alınan aracın hasar durumunun belgeyle kayıt altına alınmasının da önem taşıdığını belirterek, “Aracı teslim almadan önce mutlaka kısa bir video çekin ya da detaylı fotoğraflar alın. Lastik basıncını, varsa arıza ışıklarını kontrol edin. En ufak bir şüphenizde aracı teslim almayın” dedi.

Ucuz Fiyata Aldanmayın, Kurumsal Firmaları Tercih Edin

Bazı firmaların düşük fiyat politikalarıyla müşterileri cezbetmeye çalıştığını ancak bunun ciddi riskler taşıyabileceğini belirten Yolcu, şunları söyledi: “Piyasada 10-15 yaşında araçlar kiraya veriliyor. Bu araçlar hem güvenli değil hem de yolda sorun çıkarma olasılığı yüksek. Ucuz diye bu araçları tercih etmek yerine, biraz daha ücret ödeyerek kurumsal firmalardan kiralama yapılması hem sizin hem de ailenizin güvenliği için çok daha doğru bir tercih olur.”

Filo Araçlarında Bayram Yoğunluğu: Araç Kalmadı

Bayram nedeniyle araç kiralama taleplerinin zirve yaptığını ifade eden Yolcu, şirket olarak haftalar öncesinden rezervasyonları doldurduklarını belirtti. “Şu anda elimizde 30 araç var ve neredeyse tamamı ya kirada ya da rezerve edilmiş durumda. Anlık arayanlara ne yazık ki araç temin edemiyoruz. Bayram döneminde araç bulmak isteyenlerin en az bir hafta öncesinden rezervasyon yapması şart. Fiyatlarımız araç modeline göre değişiyor, günlük kiralamalar 2 bin TL'den başlayıp 5 bin TL'ye kadar çıkabiliyor” diye konuştu.