Anzerli üreticiler, sağdıkları balları kooperatifler aracılığıyla tahlil için teslim etmeye başladı. Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yerleştirilen referans kovanlardan alınan numuneler, üreticilerin yüzünü güldürdü. Bu yıl kovan başına ortalama 6,5 kilogram bal elde edildiği açıklandı.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, “2025-2026 sezonu için Anzer Balı kilogram fiyatı 6 bin TL olarak belirlendi. Buna göre yarım kilo 3 bin, 250 gramlık paket ise 1500 TL’den satışa sunulacak. Haziran ayında yaylada yaşanan kar yağışı başta rekolteyi olumsuz etkileyecekmiş gibi görünse de, yüksek rakımdaki sis ve duman nedeniyle bal üretiminde herhangi bir kayıp yaşanmadı. Bu sayede son 50 yılın en verimli sezonunu geçirdik” dedi.

Deniz, Hacettepe Üniversitesi ekibinin referans kovanlardan aldığı numunelere göre bu yıl kovan başına 6,5 kilogram bal üretildiğini vurguladı. “Her yıl olduğu gibi bu yılda gerçek Anzer Balı’nı üreticilerimiz aracılığıyla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye ekledi.

Tüketicilere önemli uyarılarda bulunan Deniz, Anzer Balı’nın mutlaka Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış, Coğrafi İşaret Tescilli ve etiketli olarak alınması gerektiğini hatırlattı. “Gerçek Anzer Balı üzerinde Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Coğrafi İşaret Tescili Logosu bulunur. Ayrıca kapaktaki kazımalı kısımdan seri numarası ve karekod doğrulamasıyla balın gerçekliği kontrol edilebilir” ifadelerini kullandı.

Özellikle yüksek fiyatı nedeniyle kötü niyetli kişilerce taklit edilen Anzer Balı konusunda vatandaşları uyaran Deniz, “Piyasada Anzer adıyla satılan sahte ballar hem tüketiciyi yanıltıyor hem de bizim üreticimizi mağdur ediyor. Gerçek Anzer Balı yalnızca Hacettepe Üniversitesi tahlili sonrasında sertifikalandırılır ve Coğrafi İşaret Tescil Logosu taşır. Bu nedenle tüketicilerimizin dikkatli olması gerekiyor” dedi.