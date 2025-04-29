İşletmelere 2 Nisan’a kadar süre tanınırken, son olarak “Elektriklerinizi keseriz” tehdidiyle süre 20 Nisan’a çekildi. Kiracılar isyan bayrağını çekti.

“Yangın Kaçış Alanı Kapalı, Can Güvenliğimiz Yok”

Patronlar Kulisi'nin haberine göre kiracılar tarafından Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan şikayet sonucu, AVM içerisinde yangın çıkışlarının kapatıldığı ve bu nedenle cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Ancak yapılan denetime rağmen yangın çıkışlarının halen açılmadığı iddia ediliyor. Kiracılar, "Olası bir yangında müşterilerimizi nasıl tahliye edeceğiz, kimse bize açıklama yapmıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Alkollü Mekanları İstemiyoruz” Mesajı Gerginliği Artırdı

AVM içerisinde işletmesi bulunan esnaflardan Yakup Kurşun, Patronlar Kulisi’ne yaptığı açıklamada, "Bizden önceki başkan Hasan Arat bizimle görüşüp kiralara zam yapmıştı. Yeni yönetimle hiç görüşme yapılmadı. Şirket avukatları, 'Sizi burada kesinlikle istemiyoruz' dedi. Özellikle alkollü işletmelere karşı olduklarını açıkça ifade ettiler" dedi.

Serdar Adalı "Kimse Mağdur Olmayacak" Demişti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, olaylı geçen Divan Kurulu’nda Fulya AVM ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kiracıların hepsi arkadaşımız. Kimse mağdur olmayacak” demişti. Ancak yaşanan gelişmeler, bu sözlerin tutulmadığını ortaya koydu. Kiracılar muhatap bulamadıklarını ve avukatlar dışında kimseyle iletişim kurulamadığını söylüyor.

Anpa Gross Kimin?

Anpa Gross, 1989’da “Anadolu Pazarlama” ismiyle temelleri atılan ve 2014’te Bayrampaşa’da Anpa Gross markasıyla sektöre giren bir market zinciri. Şirket, 25.000 metrekarelik alanda, 15.000’den fazla ürünle faaliyet gösteriyor. İstanbul’da birçok AVM’de şubesi bulunan marka, perakende sektöründe hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Şirketin sahibi Yavuz Yeğen ve ailesi, Ağrı kökenli bir geçmişe sahip ve perakendecilikteki deneyimleriyle tanınıyor.

Gözler Şimdi Beşiktaş Yönetiminde

Kiracıların, Beşiktaş Belediyesi’ne yaptığı şikayetler, kamuoyunda yankı bulmaya başladı. Elektrik kesintisi tehdidi ve tahliye baskısı altındaki işletmeler, kulüp yönetiminden ve kamu otoritelerinden adım bekliyor. Beşiktaş camiasında ise Serdal Adalı yönetimine yönelik güven sorunu her geçen gün büyüyor.