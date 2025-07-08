Muharrem ayı dolayısıyla Etnografya Müzesi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, STK ve dernek üyeleri katıldı. Programda konuşan Vali Şahin, "Yas matem ayının ve Aşure Günü'nün farkında ve şuurunda olarak bundan sonra geleceğe baktığımızda, birliğimizin beraberliğimizin önemini kavramak hem de bunu devam ettirmek noktasında Cenab-ı Hakk bize şuur ihsan eylesin. Anadolu Alevi’siyle, Sünni’siyle aynı yolda yürüyor. Biraz önce konuşmalarda bahsedildi, Anadolu’da bir tane Yezid ismi bulamazsınız ama her evde, her ailede mutlaka ehlibeytten birkaç isim birden bulabilirsiniz" dedi.



Metan gazından zehirlenerek şehit olan askerler için başsağlığı, yaralanan askerler için ise şifa dileyen Bakan Göktaş da, "Sözlerimin hemen başında aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi korusun. Bugün aşk ile niyaz ile bir araya geldik, dualarımızı ettik. Çok güzel lokmamızı da birlikte açtık. Bugün bir yürekte, bir vicdanda, bir tarihte de birleşmiş olduk. Bu buluşmalar aslında hem kalbimizi doyurur hem de ruhumuzu tazeler. Matem gününde muharrem ayında bu sofralar bizlerin birliğimizi, beraberliğimizi tekrar hatırlatır ve bu lokmalar bizlere kardeşliği, birlikteliği, bizleri tekrar büyütür ve güçlendirir" diye konuştu.

Metan gazından zehirlenen askerler için başsağlığı dileyen Bakan Tekin ise, "Öncelikle konuşmama başlamadan önce bugün sayısının 12’ye ulaştığını duyduğumuz şehitlerimiz için Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah bize bu acıları bir daha yaşatmasın inşallah. Ben, benden önceki konuşmacıların söylediği her şeyin altına imza atıyorum. Gerek ehlibeyt sevgisiyle ilgili, gerek birlik ve beraberlikle ilgili ve gerekse de Kerbela kıssasıyla ilgili söylenecek her şey söylendi" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklara milli birlik duygusunu, milli değerleri öğretmek istediklerini ifade eden Bakan Tekin, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, tam da İlyas hocamızın söylediği çocuklarımız bize ait olan değerleri, bizim kültürümüzü yaşasınlar öğrensinler arzu ediyoruz. Bu Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim ana görevimiz, perspektifimiz, yaklaşımımız. Bu bizi bir arada tutan değerler, bizi biz yapan değerler çocuklarımız tarafından öğrenilsin, gelecek kuşaklara aksettirilsin arzusundayız. Bu mantıktan hareketle 12 yıllık zorunlu eğitim süresince çocuklarımıza bu değerleri biraz önce konuşmacılarımızın burada söylediği ehlibeyt sevgisinden Kerbela’ya kadar, birlik ve beraberlik arzumuza kadar, milli birlik duygularımıza kadar müfredatımıza yerleştirelim. Çocuklarımız bunu öğrensinler istiyoruz" dedi.