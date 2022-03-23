Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nden ‘veteriner istihdamı’ açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, kamuda veteriner hekim istihdamına ilişkin, “Açıklanan 392 veteriner hekim istihdamı, beklentilerin gerisinde kaldığından, ikinci bir istihdamın gündeme alınması oldukça önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi kamuda veteriner hekim istihdamına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’na istihdam edilecek veteriner hekim sayısının 392 olarak açıklandığı belirtilerek, “İnsan, hayvan ve çevre sağlığı başta olmak üzere hayvansal gıdaların üretim, denetim ve kontrol aşamalarının her alanında hizmet veren, tarladan sofraya gıdamızın güvenliğini sağlayan, üretici bilincinin artırılması, eğitim ve yayım faaliyetleri, koruyucu aşılama çalışmaları, yaban hayatı, zoonotik hastalıklarla mücadele ve yaşadığımız pandemi sürecinde önemli görevler üstlenen veteriner hekimlerimiz bugün sayılarının yetersizliğine rağmen limitlerini zorlayarak hizmet vermektedir. 2021 yılının Aralık ayında Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi ve Veteriner Hekimleri Odalarının Başkanları ile bir araya gelerek, başta kamuda veteriner hekim istihdamı olmak üzere veteriner hekimlik mesleği ile ilgi sorun ve taleplerimiz konusunda bir çalışma yapıldığını tarafımıza iletmişti. Göreve yeni gelen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişçi tarafından yapılan açıklamada; 5064 personel istihdamı yapılacağı, bunun 392’sinin veteriner hekim olduğu belirtilmiştir. Veteriner hekimlerimize ayrılan 392 kişilik kadro açıklaması, 85 milyonluk Türkiye’de böylesine geniş hizmet yelpazesi olan veteriner hekimlerimizi açıkça hayal kırıklığına uğratmıştır" denildi. Açıklama şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Atanacak olan meslektaşlarımıza hayırlı olsun ancak, uzun zamandır veteriner hekim alımı yapılmaması ve ülkemizin ihtiyaçları da dikkate alınarak durumun tekrar değerlendirilerek yeni bir kararla istihdamın artırılması uygun olacaktır. Bütün beklentiler bu yöndedir. Halen Tarım ve Orman Bakanlığında çalışan 9 bin 531 veteriner hekimle 81 il ve 922 ilçede hizmet verilmektedir. Bu sayı çok yetersizdir. Açıklanan 392 veteriner hekim istihdamı, beklentilerin gerisinde kaldığından, İkinci bir istihdamın gündeme alınması oldukça önem arz etmektedir."