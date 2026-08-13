AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, 'Kurulduktan bir yıl sonra iktidara gelen yegane parti. İktidarı boyunca yaptıkları ve karşılaştıkları problemler dikkate alındığında da 100 yıllık bir 25 yıl yaşamışız' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin kuruluşunun ardından iktidarda 24 yılını tamamlamak üzere olduğunu dile getiren Ala, 'Kurulduktan bir yıl sonra iktidara gelen yegane parti. İktidarı boyunca yaptıkları ve karşılaştıkları problemler dikkate alındığında da 100 yıllık bir 25 yıl yaşamışız. Gerçekten bu 25 yılda AK Parti büyük devrimlere imza attı. Siyaseti ve kendisini bir marka haline getirdi' diye konuştu.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldığını hatırlatan Ala, partinin siyaset tarihindeki 25 yılını 'milletle beraber yürüyüşün adı' olarak niteledi.

'Her zaman milletimizin huzur ve güveni esas alındı'

AK Parti'nin siyasette bir marka haline geldiğini ve bugüne kadar birçok badire atlattığını vurgulayan Ala, 'Muhtıralar verildi, kapatma davaları açıldı. Darbelere teşebbüs edildi. Gezi olayları, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz olayları yaşandı. Fakat hepsini iradeyle ve dirayetle bertaraf ettik ve yola devam ettik. Çok önemli değişikliklere imza atıldı ama kritik noktalar oldu. Bunlarla baş ederken her zaman birinci sırada milletimizin huzur ve güveni esas alındı' dedi.

'2007'deki 367 Kararı, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçti'

AK Parti'ye açılan kapatma davası sürecine değinen Ala, dönemin Başbakanı Erdoğan ile aralarında geçen görüşmeyi aktararak, 'Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı ve 'Önemli bir problemle karşı karşıyayız, biz bedel öderiz ama bu süreci öyle yönetmeliyiz ki asla millete bedel ödetmemeliyiz' dedi. Biz bu yollarda böyle yürüdük. En önemli husus da önümüze çıkarılan her engeli, krizi milletimizin lehine çözdük. Örneğin cumhurbaşkanlığı seçimi krizi oldu. 2007'deki cumhurbaşkanı seçimini engellemeye yönelik 367 Kararı, hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçti. Ondan kurtulduk ama sistem böyle devam etsin demedik. Madem sistem bunu problem ediyor, o zaman doğrudan yetkinin sahibi olan halk, cumhurbaşkanını seçsin dedik ve referanduma gitti. Millet, referandumda yüzde 69,5 oyla 'bundan sonra cumhurbaşkanını ben seçeceğim' dedi ve cumhurbaşkanını doğrudan seçme sistemini getirdik. AK Parti olarak referandumla anayasayı değiştirdik ve Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin ilk seçtiği cumhurbaşkanı oldu' ifadelerini kullandı.

'Karşılaştığımız her krizin nihai çözümünü sandıkta bulduk'

Ala, 2007 yılında yapılan referandumun ardından milletin iradesinin iktidara hakim olduğunu ifade ederek, 'Önceden partiler hükümet olurdu. Koalisyonlar olurdu, tek başına hükümetler olurdu ama iktidar olamazlardı. Hükümetler, AK Parti döneminde yapılan bu değişikliklerle iktidar olmaya başladı. Sistemi değiştirmeye başladı. Önceden sistem hep hükümetleri değiştiriyordu. Karşılaştığımız her krizin nihai çözümünü de biz sandıkta bulduk ve sandığa götürdük. Bunları halk iradesiyle, milletin iradesiyle yaptık ve artık hükümetler iktidar olarak iş başındalar' ifadelerine yer verdi.

AK Parti iktidarında birçok alanda reform niteliğinde işlere imza attığını dile getiren Ala, partinin kuruluş döneminde 28 Şubat Darbesi'nin izlerinin devam ettiğini ve AK Parti iktidarında 28 Şubat düzenlemelerinin çöpe atıldığını ve başörtüsü yasağının kaldırıldığını vurguladı. Ayrıca Genel Başkanvekili Ala, milletin arzularının tek tek yerine getirildiğini ve Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla beraber yüz yıllık rüyanın gerçek olduğunun da altını çizdi.

'Türkiye küresel bir aktör oldu'

Türkiye'nin birçok alanda elde ettiği başarılarla bölgesel bir güçten küresel bir aktöre dönüştüğünü kaydeden Ala, 'AK Parti'den önce pasif bir dış politika vardı. Biz dışarıda hiçbir şeye karışmayalım, gücümüz yok' anlayışı hakimdi. Tam anlamıyla ülke sınırları dışarısında herhangi bir konuda herhangi bir inisiyatif almama politikası vardı. Oysa AK Parti ile beraber bu, aktif bir dış politikaya evrildi. Türkiye savunma sanayii ve ekonomide elde ettiği başarılarla, hem siyaseti hem de kurumları güçlendiren reformlarla dünyada küresel bir aktör oldu. Etkili bir dış politika izlemeye başladı ve arkasına da devletin imkan ve kabiliyetlerini koydu, onları da çoğalttı. Eskiden parasını verdiğimiz halde alamadığımız İHA gibi sistemleri şimdi biz üretiyoruz. Savunma sanayiinde dünyadaki ihracatçı ülkeler arasındayız. Bu büyük başarı ve bu başarılara imza atan bir AK Parti var' değerlendirmesinde bulundu.

'Cumhurbaşkanımız dünyanın bütün meselelerinde etkili söz söyleyen birkaç liderden biridir'

Yüksek Askeri Şura toplantılarının eskiden Türkiye'nin gündeminde aylarca yer aldığını ancak günümüzde bu toplantıların bir ya da iki gün gündemde yer aldığını söyleyen Ala, 'Bugün asker-sivil ilişkilerini de yoluna koyduk. Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağladık. Şimdi herkes işini yapıyor. Güçlü bir ordumuz var, siyaset güçlendi. Ordumuz bugün 18 ülkede huzur ve güvenliğe katkıda bulunuyor. Türkiye güçlendi. Suriye'deki gelişmelere bakıldığında Türkiye'nin aldığı inisiyatifler ve yaptığı işlerle nasıl sonuçlar elde edildi. Karabağ'a bakın, Rusya-Ukrayna arasındaki liderler diplomasisine bakın. Bunlar Türkiye'nin yüz akı, markalaşmış dış politikasıdır. Bunlar başarıldı ama bunlar başarılırken de bu reformlar yapıldı. Türkiye bugün geldiği nokta itibarıyla dünyada hangi mesele olursa olsun kendi görüşüne başvurulan bir ülke haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız dünyanın bütün meselelerinde etkili söz söyleyen birkaç liderden biridir' ifadelerine yer verdi.