Keçiören öğrencileri medya eğitimi aldılar

Keçiören ilçesinde eğitim öğretim hizmeti veren yedi ortak okulla birlikte yürütülen "Doğru Bilgi Doğru Yorum" eTwinning Ulusal Projesi ile öğrenciler medya eğitimi aldılar.

Keçiören ilçesinde eğitim öğretim hizmeti veren yedi ortak okulla birlikte yürütülen "Doğru Bilgi Doğru Yorum" eTwinning Ulusal Projesi öğrencilerin kendi duygu, düşünce ve isteklerini konuşarak ve yazarak tam ve doğru bir şekilde ifade etmelerini, bunları karşı tarafa doğru bir şekilde aktarmalarını, başkalarının söylediklerini ve yazdıklarını dinleyerek ve okuyarak doğru bir şekilde anlamalarını, bütün bunları yaparken kendi bilgi ve becerilerini sosyal ve kültürel alanlarda kullanma becerisine sahip olmalarını hedeflemekte.

Projede faaliyet gösteren okullar ve öğretmenler ise şöyle:

"Ahsen Doğanay- Mustafa Asım Köksal AİHL, Ayla Karadeli - Özel Meltem Koleji, Hanife Özbek - Özkent Akbilek Ortaokulu, İlknur Çinpolat - İhsan Aras Ortaokulu, Pınar Sezen - Yeni Nefes Koleji, Selin Şahin - Mecidiye Şehit Kavas Atanur Ortaokulu, Tuğba Mermer - Mecidiye Şehit Kavas Atanur Ortaokulu’dur."

Proje kapsamında enformasyon ve dezenformasyon başlıkları ele alınırken öğrencilere de medya ile ilgili yanlış kullanımlar alanında farkındalık kazandırıldı.

Görsel, işitsel, basılı ve yeni medya temaları irdelenirken, doğru haber nasıl yapılır, haberin kaynağı nasıl araştırılır, radyo tiyatrosu gibi pek alanda beceriler kazandırıldı.

Öğrenciler bu proje ile farklı web 2.0 araçları ile verilen konular üzerinden araştırmalar yaparak sunumlarını gerçekleştirdi. Katılım sağlayan öğrenciler bu bağlamda birçok web 2.0 aracı ile tanışmış ve öğrendikleri bilgilerle çalışmalar çıkardılar. Bitmoji, Avatoon, Chatter Kids, Educany, Wordwall, Storyjumper, Canva, Zumpad, Scratch, Video programları, Emaze gibi birçok Web 2.0 araçlarını kullanmayı öğrendi. Takım işbirliği ile e-book, ortak hikaye, ortak karikatür, bulmaca, röportaj, afiş, broşür gibi ürünler ortaya çıkardılar. ‘Öğrenmeyi öğrenmek’ fikrini amaç edinmiş olup bu yolda bol araştırmalı, bir o kadar da eğlenceli projeyi sahiplenerek kendilerine güzel ve bilgi dolu anlar yaşadılar.

Bu proje sonucunda bilgiyi sorgulayan, bunu yorumlayarak doğru bilgiye ulaşabilen gerçek medya okuryazarı olma konusunda farkındalık kazanan öğrenciler medya okuryazarı olma kültürlerini geliştirmiş olup, becerilerini göstererek karmaşık sorunları anlama ve çözüm yolları üretme noktasında ilerleme kaydettiler. Kendilerini sosyal ve kültürel alanlarda geliştirerek, teknolojiyi kullanarak farklı bakış açıları kazandılar.