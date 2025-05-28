"Ekonomik dönüşüm süreci her alanda dengeleri değiştiriyor"

Toplantıda küresel ekonomideki dönüşüm sürecine dikkat çeken Ardıç, dünyada artan belirsizliklerin, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ekonomik ve sektörel dengeleri de derinden etkilediğini ifade etti. Tedarik zincirlerindeki kırılmalar, bölgeselleşme eğilimleri ve artan korumacılık politikalarının üretimden lojistiğe kadar birçok alanda köklü değişimlere neden olduğunu belirtti.

Ardıç, "Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik yapı, geçmişten çok daha bağlantılı, kırılgan ve öngörülemez. Bu ortamda iş dünyasına düşen görev; değişime direnen değil, değişimi yöneten bir yapı sergilemek olmalıdır. Esnek, yenilikçi ve kapsayıcı iş modelleriyle hem krizleri aşmalı hem de sürdürülebilir büyümeyi sağlamalıyız" dedi.

"Sanayi üretimi alarm veriyor"

Sanayi üretiminde son yıllarda yaşanan düşük performansa da değinen ASO Başkanı, son 5 yılda sanayi üretiminin yalnızca %8 arttığını vurguladı. Mart ayı sanayi verilerinin çeyreklik bazda %2,2 daralma gösterdiğini, bu durumun üretim gücündeki ciddi zayıflamayı ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca reel kesim güven endeksinin ve kapasite kullanım oranlarının son yılların en düşük seviyelerinde seyretmesinin, üretim alanındaki zorlukların altını çizdiğini belirtti.

"Maliyet artışları üreticiyi zorluyor"

Konuşmasında artan maliyetlere de dikkat çeken Ardıç, yüksek faiz oranlarının finansman maliyetlerini katladığını, üretici fiyat endeksi %22,5 seviyesindeyken ticari kredi faizlerinin %60’ın üzerine çıktığını söyledi. Bu durumun ihracatçılar için ciddi bir baskı yarattığını, zararına satış yapan sanayicilerin bulunduğunu aktardı. Ayrıca işçilik maliyetlerindeki aşırı artışın da hem çalışanları hem de işverenleri zorladığını vurgulayarak, "Mevcut ücretler çalışan için yetersiz, işveren için ise aşırı yüksek. Bu çelişki yapısal bir sorunun göstergesidir" dedi.

"KOBİ tanımı güncellenmeli"

Ardıç, kredi paketinin yanı sıra KOBİ tanımının da güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Mevcut durumda yıllık cirosu veya bilançosu 500 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin KOBİ sayıldığını belirten Ardıç, bu rakamın Avrupa Birliği standartlarında çok daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Enflasyonun da etkisiyle bu limitin en az 1 milyar TL’ye çıkarılması gerektiğini savundu.

"İmalatçı KOBİ'lere nefes olacak kredi paketi"

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de 30 milyar liralık yeni kredi desteği oldu. Ardıç, "İmalatçı KOBİ’lere sağlanacak bu yeni kaynak, üretim gücünün korunması ve yatırımların desteklenmesi açısından büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu desteklerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum" diyerek, bu tür desteklerin daha geniş kapsamlı ve sürdürülebilir politikalarla tamamlanmasının gerekliliğini vurguladı.

"Gençlerimiz ve kadınlarımız dönüşümün bir parçası olmalı"

Konuşmasının son bölümünde iş gücü piyasasındaki dönüşüme dikkat çeken Ardıç, gençlerin ve kadınların bu sürece aktif biçimde katılmasının hayati önemde olduğunu belirtti. 2030’a kadar işlerin önemli bir kısmının insan-makine iş birliğiyle yürütüleceğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu yapısal değişime uyum sağlaması için eğitim, politika ve sanayi stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak, ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin sürdürülebilir büyümesi için yapısal reformlara, daha etkin finansman politikalarına ve toplumsal katılıma ihtiyaç olduğunu vurgularken; 30 milyar liralık kredi paketinin sanayicilere nefes aldıracak önemli bir adım olacağını ifade etti.