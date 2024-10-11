Olayın ardından birçok öğrenci, KYK yurtlarındaki yemeklerin hijyen ve kalite standartlarını sorgulamaya başladı. Yemekhanelerde yeterli denetim yapılmadığını öne süren öğrenciler, devlet yurtlarında bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini belirtti. Bazı öğrenciler, bu durumun sadece Taceddin Veli Yurdu’na özgü olmadığını, diğer KYK yurtlarında da benzer sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Yurtta kalan bir öğrenci, "Öğrenciler olarak zaten birçok zorlukla mücadele ediyoruz. KYK yurtlarında bize sunulan yemeklerin hijyenik olmasını bekliyoruz. Ancak sürekli olarak yemeklerde sorun yaşıyoruz," diyerek yaşadıkları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Olayla ilgili olarak KYK’nın ya da yurt yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merak konusu... Ancak öğrenciler, bu tür olayların tekrar etmemesi ve denetimlerin arttırılması talebiyle yetkililere sesleniyor.

Bu olay, KYK yurtlarındaki yemek hizmetlerinin kalitesini ve hijyen standartlarını yeniden gündeme getirdi. Öğrenciler, güvenle yemek yiyebilmek ve sağlıklı beslenebilmek için gerekli önlemlerin alınmasını bekliyor.