Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihiyle, kültürüyle, ruhuyla bu unvan Ankara’mıza çok yakıştı. Gordion’dan Anıtkabir’e, Roma Hamamı’ndan CSO Ada Ankara’ya uzanan kültürel mirası, müzeleri, sanat kurumları ve benzersiz dokusuyla Ankara, Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan eşsiz şehirlerimizden biri. Anadolu’nun kalbinde yer alan bu kadim başkent, artık yalnızca Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının da kültür ve turizm vitrini olacak.”

Kardeş halklarla buluşma zamanı

2026 yılı boyunca Ankara, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelecek ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. Kültür-sanat etkinliklerinden uluslararası organizasyonlara kadar geniş bir programla Ankara’nın tanıtılması hedefleniyor. Bakan Ersoy, bu sürecin hem Türkiye’nin hem de Türk devletleri arasındaki bağların güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu anlamlı unvan, Ankara’nın tarihi ve kültürel zenginliğini uluslararası arenada bir kez daha görünür kılarken, başkentin turizm potansiyelini de en üst düzeyde değerlendirme fırsatı sunacak.