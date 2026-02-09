Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen projede kura süreci 29 Aralık 2025’te başlamıştı. Geride kalan 6 haftada 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Son olarak 7 Şubat’ta Kırıkkale ve Yalova’da gerçekleştirilen kuralarla süreç devam etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini vurgulayarak,

“Nasıl ki 455 bin konutu tamamlayıp teslim ettiysek, şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim tıkır tıkır işliyor. Kuralar tamamlanır tamamlanmaz temelleri atacağız, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bu hafta 7 ilde kura çekilecek

9-15 Şubat haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Takvime göre:

9 Şubat Pazartesi: Yozgat (2.858), Kütahya (3.592)

10 Şubat Salı: Bilecik (1.419)

11 Şubat Çarşamba: Çankırı (1.753)

12 Şubat Perşembe: Bolu (1.950)

13 Şubat Cuma: Tekirdağ (6.865), Balıkesir (7.548)

Bu kuralarla birlikte 15 Şubat itibarıyla kura çekilen il sayısı 57’ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e ulaşacak.