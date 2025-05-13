22 Nisan'da 3.500 dolar ile rekor kıran ons altın, Fed’in faizleri sabit tutarak "bekle-gör" politikası uygulayacağı mesajı ve ticaret savaşlarında yumuşama sinyalleriyle son günlerde düşüş yaşamıştı.

ABD’nin Çin’e uyguladığı tarifeleri 90 günlüğüne %145’ten %30’a, Çin’in de ABD’ye uyguladığı tarifeleri %125’ten %10’a indirmesi, piyasalarda risk iştahını artırarak altına olan ilgiyi azaltmıştı.

Bu gelişmeyle birlikte dün ons altın 3207 dolara, gram altın ise 3999 TL’ye kadar gerilemişti.

Ancak piyasaların tarife indirimi haberine karşı temkinli kalması ve olası başarısızlık durumunda tarifelerin yeniden yükselebileceği ihtimali, yatırımcılardan tepki alımlarını beraberinde getirdi.

13 Mayıs sabahı itibarıyla:

Ons altın fiyatı 3247 dolara kadar yükseldi

Gram altın 4051 TL seviyesini gördü

Kapalıçarşı fiyatları : Çeyrek altın: 6.738 TL Tam altın: 26.285 TL Cumhuriyet altını: 26.568 TL



Ikon Menkul’ün teknik değerlendirmesine göre:

İlk direnç: 3265 dolar

Diğer direnç seviyeleri: 3350 – 3425 dolar

İlk destek: 3200 dolar, aşağı kırılması durumunda ise 3150 – 3050 dolar seviyeleri izlenebilir.

Uzun vadeli beklentilerde ise ABD’li finans kuruluşu State Street, küresel durgunluk ve de-dolarizasyon etkisiyle önümüzdeki 1-2 yıl içinde ons fiyatının 4.000–5.000 dolar aralığına çıkabileceğini öngörüyor.