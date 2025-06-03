Dolar Güçlenince Altın Geri Adım Attı

Haftanın ilk işlem gününde ons altın, ABD ile Çin arasında sona erme riski taşıyan tarife indirimi anlaşmaları ve Rusya-Ukrayna krizine yönelik İstanbul’daki müzakerelere rağmen artan jeopolitik gerilim nedeniyle yüzde 2,7 yükselerek dikkat çekmişti. Bu, son üç haftanın en güçlü günlük performansı olarak kayıtlara geçti.

Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. ABD dolarındaki güçlenme ve ABD-Çin liderlerinin bir araya gelecek olmalarının yarattığı iyimser hava, altına olan talebi sınırladı. Ons altın gece saatlerinde 3392 doları test etmesinin ardından bu sabah 3359 dolara kadar çekildi. Saat 07:55 itibarıyla yüzde 0,57’lik bir düşüşle 3362 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın Fiyatı Ne Kadar?

Yurt içinde gram altın, küresel fiyatlardaki düşüşe karşın yüksek döviz kuru etkisiyle sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Şu an gram altın 4.235 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın 6.888 TL, tam altın 27.427 TL, cumhuriyet altını ise 27.425 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Analistlerden Teknik Uyarı

Uzmanlar, ons altında kısa vadeli düzeltmenin 3337 dolar seviyesine kadar sürebileceğini belirtiyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 3034 dolara kadar geri çekilme olabileceği ifade ediliyor. Yukarı yönlü direnç seviyeleri ise sırasıyla 3391 ve 3424 dolar olarak öne çıkıyor.