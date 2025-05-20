Mevduatta yeni bir dönem başlatan VOV Hesap, vadesiz hesabın esnekliğini vadeli hesabın getirisiyle birleştirerek müşterilerine %53’e varan hoş geldin faiziyle her gün kazandırıyor.

33 yılı aşkın deneyimiyle geliştirdiği VOV Hesap’la mevduatta yeni bir dönem başlatan Alternatif Bank, vadeyi beklemeye gerek kalmadan kazanç sağlamak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor. Müşteriler, paralarını diledikleri an çekip yatırabilirken EFT, FAST ve havale gibi temel bankacılık işlemlerini de dijital kanallar üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor. Resmi tatil ve hafta sonlarında da günlük faiz kazandıran VOV Hesap, aynı zamanda yüksek mevduat faiz oranlarıyla birikimlere değer katıyor. Tüm hesapların VOV Hesap olarak açılmasıyla müşteriler günlük faiz geliri elde ederken yeni müşterilere özel, 45 gün boyunca %53 hoş geldin faizi sunuluyor.

VOV Hesap’a bağlı VOV Kart sahibi müşteriler, belirlenen sektörlerde yaptıkları harcamalardan yıllık 3.000 TL’ye kadar anında nakit iade kazanma fırsatına da sahip oluyor. Böylece müşteriler, birikimlerini değerlendirmenin yanı sıra harcamalarından da kazanç elde edebiliyorlar.

“Dijitalleşme stratejimizin merkezinde müşteri deneyimi var”

Alternatif Bank olarak dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik dönüşüm değil, müşteri odaklı değer yaratma stratejilerinin temel unsuru olarak gördüklerini ifade eden Alternatif Bank Bireysel, Özel ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Yangaz, VOV Hesap hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Müşteri odaklı bankacılık anlayışımızı, yenilikçi ürün ve hizmetlerle güçlendirerek, finansal çözümlerimizi kullanıcı beklentileri doğrultusunda yeniden şekillendiriyoruz. VOV Hesap, bu yaklaşımın somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Müşterilerimizin değişen tasarruf ve likidite ihtiyaçlarını doğru analiz ederek geliştirdiğimiz bu ürün, yalnızca esnek ve kazançlı bir mevduat çözümü sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Bankamızın dijitalleşme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine de güçlü bir katkı sağlıyor. 2025 Mart ayı itibarıyla TL VOV Hesap özelinde aktif müşteri sayımız, Kasım 2023’e kıyasla %53 artarken; aynı dönemde TL vadesiz mevduat bakiyemiz %200 oranında büyüdü. Bu güçlü performans, müşteri deneyimini odağa alan yenilikçi ürün stratejimizin doğru yönde ilerlediğinin önemli bir göstergesi. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşme yolculuğumuzu; veriye dayalı iç görülerle şekillenen, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir değer yaratan çözümlerle derinleştirmeye devam edeceğiz. VOV Hesap gibi esnek, kapsayıcı ve müşteri merkezli ürünlerimizle hem bireysel müşterilerimizin hayatına dokunmayı hem de finansal sistemde daha kapsayıcı ve dayanıklı bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz.”

VOV Hesap ekstra faiz dünyası ile kazançlar her zaman takipte

Müşteriler, Alternatif Bank mobil uygulamasındaki “VOV Ekstra Faiz Dünyası” menüsü üzerinden mevcut faiz oranlarını ve kampanya detaylarını anlık olarak takip edebiliyor. Bankanın mobil uygulamasında “Ayın Ürünü” kampanyası kapsamında, her ay bir ürün üzerinden ekstra faiz avantajı sunulurken, yatırım fonu, bireysel emeklilik, otomatik ödeme gibi ürünlerle entegrasyon sayesinde hoş geldin faiz dönemi sonrası da yüksek faiz oranlarından yararlanmak mümkün hale geliyor.

Alternatif Banklı olmak çok kolay

Alternatif Bank müşterisi olmak isteyen bireyler, şubeye gitmeden sadece görüntülü görüşmeyle Alternatif Bank Mobil Uygulaması üzerinden hesaplarını kolayca açabiliyor ve VOV Hesap avantajlarından hemen faydalanmaya başlayabiliyor.