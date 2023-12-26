Trendyol 1. Lig’de sezona teknik direktör Tuna Üzümcü yönetiminde başlayan Altay, alınan başarısız sonuçlardan sonra ligin 5. haftasında 41 yaşındaki çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Altay’ı 3 maçlık teknik adam arayışında Özkan Kılıç çalıştırırken, 9. hafta itibariyle takımın başına Fransız asıllı Cezayirli çalıştırıcı Djilali Bahloul’ü getirildi. İstediği sonuçları alamayan İzmir ekibi, yeni yönetimin de gelmesiyle 12. haftada Djilali Bahloul'un görevine son veridi ve siyah-beyazlılar deneyimli çalıştırıcı Serkan Afacan’a emanet edildi. Afacan ile çıkılan 2 maçta da istenilen sonuçlar alınamayınca 51 yaşındaki teknik adamla da yollar ayrılıp siyah-beyazlı takımın başına Yusuf Şimşek getirildi.

Şimşek’ten önce 4 farklı teknik adamla çalışan Altay, Serkan Afacan ve Djilali Bahloul yönetiminde puan almayı başaramazken, Tuna Üzümcü ile 3, Özkan Kılıç’la ise 2 puan kazanmayı başardı. Yusuf Şimşek ise 3 maçta 6 puan elde ederek bu 4 teknik adamın topladığı puanları şimdiden geçmeyi başardı.

Öte yandan 3 puanı silinen Altay, 8 puanla 18. sırada yer alıyor.