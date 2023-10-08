Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi. Aliyev mesajında, yeniden genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Erdoğan’ı yürekten kutladığını belirten Aliyev, “Bu, milli iradenin bir ifadesi, Adalet ve Kalkınma Partisi üyelerinin size olan sonsuz güveninin, itimadının ve desteğinin açık bir tezahürü, kardeş Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi için yaptığınız hizmetlere duyulan büyük takdirdir. Adalet ve Kalkınma Partisi büyük kurultayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal ve siyasi hayatında tarihi bir olaydır. Kongrede alınan önemli kararların, partinin gelecek faaliyet alanlarının belirlenmesine, kardeş halkınızın refahı için belirlenen yeni hedeflere ulaşılmasına ve ülkenizin yeni sosyal-ekonomik gelişim aşamasını sağlayacak “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun gerçekleştirilmesine olağanüstü katkı sağlayacağından eminim” dedi.



“Adınız Türkiye devletçilik tarihine sonsuza kadar kazınmıştır”

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kuruluşundan bu yana Türk devletine ve milletine onur ve şerefle hizmet etiğinin altını çizen Aliyev, “Beyan ettiği ilke ve amaçlara bağlılık sergileyerek Türkiye devleti ve halkı karşısında onur ve şerefle hizmet etmiş, her alanda büyük başarılara imza atmış, ülkenizin küresel güç merkezine dönüşmesini ve uluslararası camiada büyük nüfuz kazanmasını sağlamıştı. Tüm bu başarılarda sizin paha biçilemez rolünüz ve eşsiz bir emeğiniz var. Bu nedenle adınız Türkiye devletçilik tarihine sonsuza kadar kazınmıştır. Türkiye'nin sizin bilge ve kararlı liderliğiniz altında elde ettiği başarılardan, dünyada artan itibarından dolayı mutluluk ve gurur duyuyoruz. Hali hazırda Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, birliği ve stratejik müttefikliğinin örnek teşkil ettiğini ve en üst düzeyde olduğunu büyük bir mutlulukla belirtmek isterim. Karşılıklı güven, destek ve dayanışmaya dayalı sağlam temeller üzerine kurulmuş devletlerarası ilişkilerimiz, aynı zamanda bölgesel iş birliğine, istikrara ve güvenliğe önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Türk ve Azerbaycan halkının sarsılmaz iradesinden ve “Tek millet, iki devlet” ilkesine dayanan Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bundan sonra da gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğinden emin olduğunu vurgulayan Aliyev, "Bir kez daha sizi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her bir üyesini en içten dileklerimle tebrik ediyor, parti çalışmalarında başarılar, kardeş Türkiye Devleti’ne ve halkına daima huzur ve refah diliyorum” dedi.