Aliyev, Türk devletleri arasındaki ekonomik ve lojistik entegrasyonun her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, Azerbaycan’ın TDT üyesi ülkelere yaptığı yatırımların toplamda 20 milyar doları aştığını söyledi. 2024 yılı içinde faaliyete geçmesi planlanan Türk Yatırım Fonu’nun da bu iş birliğine ivme kazandıracağını ifade etti.

“Azerbaycan, açık denizlere çıkışı olmamasına rağmen Avrasya’nın lojistik merkezi oldu”

Aliyev, Azerbaycan’ın ulaştırma altyapısına yaptığı büyük yatırımlar sayesinde stratejik konumunu pekiştirdiğini belirtti. Karayolları, demiryolları, deniz limanları ve hava taşımacılığı alanlarında kapsamlı projelerin hayata geçirildiğini dile getiren Aliyev, 2024 yılında Azerbaycan üzerinden geçen Türkiye ve Orta Asya ülkelerine ait transit taşımalarının hacminin 11 milyon tona ulaştığını aktardı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun taşıma kapasitesinin Azerbaycan’ın finansmanıyla 5 milyon tona çıkarıldığını açıklayan Aliyev, Orta Koridor’un dijitalleştirilmesine de büyük önem verdiklerini vurguladı.

9. Havalimanı açılıyor, gemi filosu büyüyor

Aliyev, Azerbaycan’ın ulaştırma altyapısını daha da geliştirmek üzere büyük ölçekli projelere devam ettiklerini söyledi. Halihazırda faaliyette olan 8 uluslararası havalimanına ek olarak 9. havalimanının yakında hizmete gireceğini duyuran Aliyev, bu havalimanlarından 3’ünün işgalden kurtarılan topraklarda inşa edildiğini ifade etti.

Deniz taşımacılığı alanında ise Bakü Gemi İnşa Tersanesi’nde 10 yeni geminin yapımının sürdüğünü belirten Aliyev, Alyat Uluslararası Deniz Ticaret Limanı’nın yük kapasitesinin 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarılacağını söyledi. Ayrıca 1,5 milyon ton yük kapasitesine sahip modern bir kargo terminalinin de inşa edildiğini sözlerine ekledi.

"COP29, Bakü Sıçrayışı olarak tarihe geçti"

Aliyev, Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Kasım 2024’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29’un küresel ölçekte tarihi başarılara imza attığını vurguladı. Sadece 11 aylık bir hazırlık sürecine rağmen, 77 bin katılımcı ve 197 ülkenin temsil edildiği organizasyonun üst düzeyde gerçekleştiğini aktaran Aliyev, konferansta alınan kararların iklim mücadelesi adına dönüm noktası olduğunu ifade etti.

En dikkat çeken kazanımın, gelişmekte olan ülkelere yönelik mali desteğin 100 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarılması olduğunu belirten Aliyev, yıllardır üzerinde uzlaşma sağlanamayan karbon piyasaları konusunda fikir birliğine varıldığını ve kayıp ve zarar fonunun işler hale getirildiğini söyledi. Aliyev, “COP29 büyük başarılara imza attı ve tarihe ‘Bakü Sıçrayışı’ olarak geçti” ifadelerini kullandı.

Ayrıca COP29 kapsamında Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında yeşil enerjinin geliştirilmesi ve dünya pazarlarına iletimi konusunda stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını belirten Aliyev, bu iş birliğinin Hazar-Karadeniz hattı üzerinden önemli enerji fırsatları doğuracağını kaydetti.