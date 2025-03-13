Likit, dökme ürün ve enerji taşımacılığı konusundaki uzmanlığı ile öne çıkan ve çok sayıdaki ve çeşitlilikteki kimyasalları, sıkıştırılmış gazları (CNG – LNG vb.), petrol ürünlerini, toz dökme ve gıda maddelerini yurtiçi ve yurtdışına taşıyan Alışan Lojistik, bu maddelerin karayoluyla taşınmasını düzenleyen uluslararası ADR anlaşmasına uygun filo yatırımına devam ediyor.

Tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasına uygun tasarlanmış ve donatılmış 30 yeni ADR’li kılçık dorse ve 40 yeni tank ile 2025 yılına giriş yapan Alışan, bu son alım ile bir yandan taşıma işlemi sırasında tehlikeli maddelerin doğru bir şekilde sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, etiketlenmesini ve taşıma araçlarında uygun şekilde yerleştirilmesini sağlarken diğer yandan taşıma işlemi sırasında oluşabilecek kazaların ve çevresel zararların önlenmesini hedefliyor.

Kapasitesi 15.000 ila 35.000 litre arasında değişen 700’den fazla öz mal ISO tank/Tanker/Silobas filosu ile likit ve enerji dökme taşımacılığında ayda 8.000’den fazla sefer yapan Alışan Lojistik, ADR yatırımlarının bir uzantısı olarak ayrıca, tehlikeli maddelerin doğru taşınması, acil durumlarla başa çıkma ve güvenlik prosedürleri gibi eğitimlerini tamamlayan ve ilgili lisanslara sahip araç sürücüleri ile de dikkat çekiyor.