Spor ve sporcu gelişimine önemli katkılar sunan Aliağa Belediyesi Spor Okullarında yaz dönemi kurs kayıtları, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü başlıyor.

Aliağa Belediyesi Spor Okullarında yaz dönemi kurs kayıtlarının 12 Haziran 2023 tarihinde başlayacağı bildirildi. Futbol, basketbol, güreş, karate, voleybol ve jimnastik branşlarında sınırlı kontenjan ile açılacak olan kurslara katılmak isteyenler, 16 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Aliağa Belediyesi Spor Salonuna giderek başvuru yapabilecek. Yaz döneminde yine sınırlı kontenjan dahilinde Yeni Mahalle Çok Amaçlı Spor Salonunda da basketbol ve voleybol branşlarında eğitimler verilecek. Yaz spor okullarına katılan çocuklar, yaz boyunca alanında deneyimli eğitmenler tarafından kurs görecek. Çocuklara sporla içi içe keyifli bir tatil imkanı sunan kurslar, çocukların; fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimlerine de destek sağlayacak.

Yaz dönemi spor okullarında bu yıl futbol kurslarına; 2011-2012-2013-2014-2015, basketbol kurslarına; 2011-2012-2013-2014-2015, güreş kurslarına; 2011-2012-2013-2014-2015, karate kurslarına 2014-2015-2016-2017, voleybol kurslarına 2012-2013-2014-2015, jimnastik kurslarına 2016-2017-2018 doğumlular başvuru yapabilecek. Tüm branşlardaki kontenjanlar sınırlı tutulacak. Vatandaşların, Aliağa Belediyesi Spor Salonunun 0232 616 5407 numaralı hattını arayarak detaylı bilgiye ulaşabileceği bildirildi.

"Çocuklarımızı yaz spor kurslarına bekliyoruz"

Spor okullarında ilk amaçlarının her şeyden önce iyi bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Spor Okulları Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, “Çocukların küçük yaşlardan itibaren spora başlaması onların zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Düzenli olarak yapılan spor bedensel gelişimin yanı sıra bağışıklığın güçlenmesine, çocuğun sosyalleşmesine, konulara daha kolay konsantre olabilmesine ve belli bir disiplin kazanmasın da yardımcı oluyor. Burada başarı gösteren çocuklarımız yine Aliağa Belediyesinin destekleriyle yerel, bölgesel ve ulusal çapta düzenlenen turnuvalarda kendini gösterme fırsatı yakalayabiliyor. Bu nedenle spora ilgi duyan çocuklarımızı yaz spor kurslarımıza bekliyoruz” dedi.