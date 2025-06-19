“İmzalar Neden Kulübe Teslim Edilmiyor?”

Olağanüstü seçimli genel kurul için başlatılan imza kampanyasına ilişkin camiada süregelen tartışmalara değinen Başkan Koç, konuyla ilgili önemli sorular yöneltti. Süreci demokratik bir hak olarak gördüğünü vurgulayan Koç, buna rağmen imzaların kulübe ulaştırılmaması konusuna dikkat çekti:

“Haftalardır bir imza süreci camiamızın gündemini meşgul ediyor. Süreci yürüten arkadaşlar yeterli sayıya ulaşıldığını söylüyor ama aynı heyecanla bu imzaları kulübe ulaştırma çabası görülmüyor. Bu imzalar neden hala kulübe teslim edilmedi? Toplanan imzalar neden anında kulübe ulaştırılmadı? Excel formatına geçirilip dijital şekilde kulübe bildirilmesi düşünülmedi mi?”

Bu sözleriyle süreçteki şeffaflık eksikliğine işaret eden Koç, kulüp yönetiminin seçim baskısı altında değil, sportif ve idari yapılanmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

“Tarihi Bir Sponsorluk Anlaşması”

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, Fenerbahçe ile Adidas arasında imzalanan yeni sponsorluk sözleşmesiydi. Başkan Koç, bu anlaşmanın sadece maddi getirisi değil, aynı zamanda kulübün marka gücüne katkısı açısından da çok değerli olduğunu söyledi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da sürece etkisine değinen Koç, “Hocamız, Adidas’tan bize cazip bir teklif geleceğini daha ilk günden söyledi. Gerçekten de öyle oldu. Bu anlaşma geçmişe göre hem ciro hem de kâr bakımından çok daha avantajlı olacak” ifadelerini kullandı.

“120. Yıl Forması Şimdiden Hazırlanıyor”

Fenerbahçe’nin 2027’de kutlayacağı 120. kuruluş yılına özel olarak tasarlanacak formalar hakkında da bilgi veren Koç, “Formalar yaklaşık 1.5 yıl önceden onaylanıyor. 120. yıla özel formalar şimdiden hazırlanıyor ve çok özel tasarımlar bizi bekliyor. Adidas’la olan ortak DNA’mız bu projelerde kendini çok iyi gösteriyor” dedi.

Fenerium’dan Rekor Kar

Başkan Koç ayrıca, kulübün lisanslı ürün markası Fenerium’un da son iki yılda ciddi bir finansal başarı yakaladığını belirtti: “Fenerium, 2 yıldır 27-28 milyon Euro net kâr elde ediyor. Bu başarıda rekabetin yarattığı motivasyonun büyük etkisi var. Bu tabloyu daha da geliştirmeye kararlıyız.”

Ali Koç’un Mesajı Net: Önceliğimiz Gelecek

Basın toplantısında hem sportif başarı hem de kurumsal şeffaflık vurgusu yapan Ali Koç, kulübün önceliğinin istikrarlı yönetim ve gelecek vizyonu olduğunu bir kez daha yineledi. İmza kampanyasıyla ilgili sürecin belirsizliğine dikkat çeken Koç, camianın gereksiz gündemlerle değil, başarıya odaklanması gerektiğinin altını çizdi.