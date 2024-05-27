Büyük umutlarla kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç, camianın beklentilerini karşılayamadı tepkilerin en büyük nedeni ise bu...

Sarı-lacivertli ekipte Koç’un başkanlık yaptığı 6 sezonda, Galatasaray 3 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir’in de şampiyonluk yaşadığı 6 senenin ardından Fenerbahçe taraftarlarının şampiyonluk hasreti 10 yıla çıktı.

Geride kalan 6 sezonda 4 kez zirveye yaklaştı

Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonunda küme düşme tehlikesi yaşadığı Süper Lig’i daha sonra alınan seri galibiyetlerin ardından şampiyon Galatasaray’ın 23 puan gerisinde 6. sırada tamamladı.

Bir sonraki sezon yine zirvenin uzağında kalan sarı-lacivertliler, şampiyon Başakşehir’in 16 puan altında 7. sırada yer aldı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda ilk kez zirveye yaklaşan Fenerbahçe, aynı puanla ilk iki sırada yer alan Beşiktaş ve Galatasaray’ın ardından 2 puan farkla 3. sırada sezonu noktaladı.

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda şampiyon Trabzonspor’un 8 puan gerisinde ikincilikle yetindi.

Geçtiğimiz sezon da şampiyonluk yarışını son haftalara dek sürdüren Fenerbahçe, ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan arkasında ikinci sırada noktalamıştı.

Sarı-lacivertliler bu sezon ise Ali Koç başkanlığındaki en iyi dönemlerinden birini yaşasa da kıran kırana geçen yarışta sarı-kırmızılıların yine gerisinde kaldı.

Kadıköy kalesi yıkıldı, derbi canavarı unvanı gitti

Başkan Ali Koç’un göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe’nin derbi maçlardaki performansı da istenildiği gibi olmadı.

Evindeki yenilmezlik serisiyle dikkati çeken sarı-lacivertliler, rakiplerine karşı bu avantajını koruyamazken, son 6 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı Kadıköy üstünlüğünü de kaptırdı.

Ali Koç’la ilk ve tek kupa geçen sezon geldi

Ligde 2014'ten bu yana şampiyonluk göremeyen Fenerbahçe, Ali Koç'la birlikte en büyük başarısını geçtiğimiz sezon sonunda kazanmıştı.

Başakşehir’le kupa için kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak taraftarlarını bir nebze olsun teselli etmiş ve 2013 yılının ardından Türkiye Kupası'nı müzesini götürmüştü.

Alınan bu başarıyla birlikte Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe, ilk kupasını kazanmıştı.

6 sezonda 94 transfer yapıldı

Koç döneminde Fenerbahçe, 6 sezonda 57'si yabancı olmak üzere 94 yeni futbolcuyla mukavele imzaladı.

Başkan Koç’un ilk senesinde sarı-lacivertliler 17 transfer yaptı.

2019-20 sezonunda 14 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kanaryalar, bir sonraki sene kadroya tam 22 futbolcu dahil etti.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda takımı 9 kişiyle takviyelerken geride bıraktığımız sezonda da 16 oyuncu ile el sıkıştı.

Gelin Ali Koç döneminde yapılan transferlere göz atalım...

2018-2019

Victor Moses, Yassine Benzia, Jailson, Miha Zajc, Michael Frey, Andre Ayew, İslam Slimani, Diego Reyes, Tolgay Arslan, Harun Tekin, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz

2019-2020

Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Zanka, Adil Rami, Allahyar Sayyadmanesh, Max Kruse, Simon Falette, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Altay Bayındır, Yasir Subaşı, Mevlüt Erdinç, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu

2020-2021

Marcel Tisserand, Dimitrios Pelkas, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Kemal Ademi, Bright Osayi-Samuel, Diego Perotti, Mame Thiam, Filip Novak, Enner Valencia, Papiss Cisse, Jose Sosa, Ally Samatta, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Nazim Sangare, Ismail Yüksek, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Barış Sungur

2021-2022

Mergim Berisha, Min-jae Kim, Miguel Crespo, Max Meyer, Diego Rossi, Steven Caulker, Burak Kapacak, Serdar Dursun, Çağtay Kurukalıp

2022-2023

Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Joao Pedro, Bruma, Michy Batshuayi, Lincoln, Willian Arao, Gustavo Henrique, Lamine Diack, Joshua King, Samet Akaydın, Emre Mor, İrfan Can Eğribayat, Tiago Çukur, Emre Demir

2023-2024

Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Fred, Cengiz Ünder, Omar Fayed, Dominik Livakovic, Leonardo Bonucci, Rade Krunic, Çağlar Söyüncü

Birçok teknik adam görev aldı

Ali Koç, ilk sezonda takımı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’ya emanet etse de Cocu’nun sarı-lacivertlilerdeki görevi sadece 4 ay sürdü.

Sezon içinde Ersun Yanal’la sözleşme imzalayan sarı-kanaryalar, tecrübeli hocayla da 14 aylık maratonun ardından yollarını ayırdı.

Ligde 2020-2021 sezonuna Erol Bulut’la, 2021-2022 sezonuna Portekizli Vitor Pereira ile giriş yapan Fenerbahçe her iki hocayla da sezonu tamamlayamadı.

Sarı-lacivertliler geride bıraktığımız sezona ise Jorge Jesus önderliğinde girdi ve Portekizli teknik adamla sezonu noktaladı.

Fenerbahçe’de Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Pereira ve Jesus’un haricinde Erwin Koeman, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu, İsmail Kartal, Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle de geçici olarak teknik adamlık koltuğuna oturdu.

2023-2024 sezonunda ise bu kez takım İsmail Kartal'a emanet edildi. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte deneyimli hocayla da yolların ayrılması bekleniyor.

Kaynak:ensonhaber.com