Bu görüşme, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yaklaşık 6,5 saat sürmüş ve karşılıklı diplomatik misyonların faaliyetlerinin kesintisiz finanse edilmesi, diplomatların görevlerini yerine getirebilmesi için uygun koşulların sağlanması gibi önemli konuları ele almıştı.

Toplantıda Rusya’yı, Moskova'nın Kuzey Atlantik Departmanı Müdürü Alexander Darchiyev, ABD’yi ise Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter temsil etti. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, iki ülkenin diplomatik ilişkilerini iyileştirmek ve sürdürülebilir bir işbirliği sağlamak adına ortak adımlar atılacağı bildirildi.

Darchiyev’in Diplomatik Kariyeri ve Ataması

Darchiyev, 2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Ottawa Büyükelçisi olarak görev yaptı. Moskova Devlet Üniversitesi'nden tarih eğitimi almış ve İngilizce ile Fransızca dillerini akıcı şekilde konuşmaktadır. Kariyerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerika üzerine yoğunlaşan Darchiyev, 2017 yılında Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının ardından ABD ile olan diplomatik ilişkilerdeki gerginliklere rağmen bu bölgedeki etkinliğini sürdürdü. Rusya'nın San Francisco'daki konsolosluğunu ve ABD'deki diğer diplomatik misyonlarını kapatmasının ardından, Darchiyev bu süreçteki önemli figürlerden biri olmuştur.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darchiyev’in yakında Washington’a gitmesinin planlandığını belirtti. Darchiyev'in ABD Büyükelçisi olarak atanması, Rusya ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden şekillenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.