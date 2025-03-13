İndirimler Ardından Zam Dalgası Başlıyor
22 Şubat’ta motorine yapılan 1,44 TL'lik zam sonrası litre fiyatı 50 TL’yi aşmış, ancak bu zam 27 Şubat’ta geri alınmıştı. Sonrasında 4 Mart’ta benzine 1,04 TL, 7 Mart’ta ise 2,60 TL indirim uygulanmıştı. 8 Mart’ta motorinde 1,35 TL’lik yeni bir fiyat düşüşü yaşanmıştı. Ancak bu indirim süreci sona erdi ve akaryakıt fiyatlarına yeni zamların gelmesi bekleniyor.
Güncel Akaryakıt Fiyatları
13 Mart itibarıyla bazı şehirlerde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:
Ankara
-
Benzin: 43,98 TL
-
Motorin: 46,11 TL
-
LPG: 29,07 TL
İstanbul
-
Benzin: 43,39 TL
-
Motorin: 45,32 TL
-
LPG: 29,16 TL
İzmir
-
Benzin: 44,32 TL
-
Motorin: 46,41 TL
-
LPG: 29,12 TL
Antalya
-
Benzin: 45,02 TL
-
Motorin: 47,09 TL
-
LPG: 28,87 TL
Diyarbakır
-
Benzin: 45,28 TL
-
Motorin: 47,40 TL
-
LPG: 28,32 TL
Edirne
-
Benzin: 44,14 TL
-
Motorin: 46,31 TL
-
LPG: 28,37 TL
Hatay
-
Benzin: 44,73 TL
-
Motorin: 46,82 TL
-
LPG: 28,23 TL
Kahramanmaraş
-
Benzin: 44,87 TL
-
Motorin: 46,97 TL
-
LPG: 28,30 TL
Kars
-
Benzin: 45,04 TL
-
Motorin: 48,44 TL
-
LPG: 28,05 TL
Manisa
-
Benzin: 44,42 TL
-
Motorin: 46,52 TL
-
LPG: 28,95 TL
Muğla
-
Benzin: 44,77 TL
-
Motorin: 46,84 TL
-
LPG: 29,09 TL
Osmaniye
-
Benzin: 44,71 TL
-
Motorin: 46,80 TL
-
LPG: 28,72 TL
Rize
-
Benzin: 44,75 TL
-
Motorin: 46,86 TL
-
LPG: 29,42 TL
Trabzon
-
Benzin: 44,73 TL
-
Motorin: 46,86 TL
-
LPG: 28,94 TL
Van
-
Benzin: 45,38 TL
-
Motorin: 47,49 TL
-
LPG: 29,18 TL
Sektör uzmanları, küresel petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor. Yeni zamlarla birlikte sürücülerin yakıt maliyetlerinde artış yaşaması beklenirken, piyasaların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu.