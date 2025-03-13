İndirimler Ardından Zam Dalgası Başlıyor

22 Şubat’ta motorine yapılan 1,44 TL'lik zam sonrası litre fiyatı 50 TL’yi aşmış, ancak bu zam 27 Şubat’ta geri alınmıştı. Sonrasında 4 Mart’ta benzine 1,04 TL, 7 Mart’ta ise 2,60 TL indirim uygulanmıştı. 8 Mart’ta motorinde 1,35 TL’lik yeni bir fiyat düşüşü yaşanmıştı. Ancak bu indirim süreci sona erdi ve akaryakıt fiyatlarına yeni zamların gelmesi bekleniyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

13 Mart itibarıyla bazı şehirlerde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

Ankara

Benzin: 43,98 TL

Motorin: 46,11 TL

LPG: 29,07 TL

İstanbul

Benzin: 43,39 TL

Motorin: 45,32 TL

LPG: 29,16 TL

İzmir

Benzin: 44,32 TL

Motorin: 46,41 TL

LPG: 29,12 TL

Antalya

Benzin: 45,02 TL

Motorin: 47,09 TL

LPG: 28,87 TL

Diyarbakır

Benzin: 45,28 TL

Motorin: 47,40 TL

LPG: 28,32 TL

Edirne

Benzin: 44,14 TL

Motorin: 46,31 TL

LPG: 28,37 TL

Hatay

Benzin: 44,73 TL

Motorin: 46,82 TL

LPG: 28,23 TL

Kahramanmaraş

Benzin: 44,87 TL

Motorin: 46,97 TL

LPG: 28,30 TL

Kars

Benzin: 45,04 TL

Motorin: 48,44 TL

LPG: 28,05 TL

Manisa

Muğla

Benzin: 44,77 TL

Motorin: 46,84 TL

LPG: 29,09 TL

Osmaniye

Benzin: 44,71 TL

Motorin: 46,80 TL

LPG: 28,72 TL

Rize

Benzin: 44,75 TL

Motorin: 46,86 TL

LPG: 29,42 TL

Trabzon

Benzin: 44,73 TL

Motorin: 46,86 TL

LPG: 28,94 TL

Van

Benzin: 45,38 TL

Motorin: 47,49 TL

LPG: 29,18 TL

Sektör uzmanları, küresel petrol fiyatlarının seyrine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaların devam edebileceğini belirtiyor. Yeni zamlarla birlikte sürücülerin yakıt maliyetlerinde artış yaşaması beklenirken, piyasaların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu.