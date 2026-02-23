Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, salı gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 40 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam gerçekleşirse motorin fiyatları birçok ilde 60 TL sınırına dayanacak.

Vatandaşlar ise art arda gelen fiyat değişimleri sonrası “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor.

23 Şubat 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 57,17 TL

Motorin: 57,89 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 57,00 TL

Motorin: 57,74 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 58,10 TL

Motorin: 59,02 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve kur hareketleri, önümüzdeki günlerde pompa fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.