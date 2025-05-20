Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf ettiği “Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” sözlerine yanıt veren Çelik, bu tür ithamların daha önce Avrupa’daki bazı aşırı sağcı liderler tarafından da dile getirildiğini belirtti. Çelik, “Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar Avrupa faşistleridir” ifadelerini kullandı.

CHP liderinin açıklamalarının orijinal olmaktan uzak olduğunu öne süren Ömer Çelik, “Özgür Özel’in genel başkanlığı tamamen kopyacı bir anlayışa dayanıyor. Söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağından birebir alınmış. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş durumda” dedi.

Çelik, paylaşımının devamında, Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini eleştirmesini “trajik” olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı: “Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin Cumhurbaşkanımız hakkında konuşması trajikomik bir durumdur.”

Siyasette gerilimin yeniden tırmandığı bu açıklamalar, önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaların dozunun artacağına işaret ediyor.