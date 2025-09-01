Dede Korkut Parkı’nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği programda konuşan Albayrak, olayın geçmişte yaşandığını vurgulayarak görüntülerin özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı günü servis edilmesini “art niyetli” olarak değerlendirdi.

“Evet, olmaması gereken bir durum” diyen Albayrak, olay sırasında jandarma ekibinin vatandaşları hazırlıksız şekilde durdurduğunu ve yaklaşık 15-20 dakika beklettiğini öne sürdü. İlçe başkanının bu nedenle tepki gösterdiğini belirten Albayrak, “Biz ilçe başkanımızı uyardık. Böyle bir davranış sergilememesi gerektiğini söyledik. Ancak milli duyguların en yoğun olduğu bir günde bu görüntülerin paylaşılması manidar. Burada art niyet olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Albayrak, tartışmaya ilişkin savcılık soruşturmasının sürdüğünü hatırlatarak videonun kim tarafından sızdırıldığının da araştırılacağını belirtti. İlçe başkanının görevden alınacağı yönündeki iddiaları ise yalanlayan Albayrak, “Şu an için görevden alınması söz konusu değil. İlçe başkanımız görevine devam ediyor” dedi.