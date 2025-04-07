Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan ayı ve bayram boyunca 81 ilde bakanlık hizmet modellerinden yararlanan 384 bin 81 haneyi ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarını ramazan ayı boyunca sürdüren bakanlık, bayramda da ailelerin yanında oldu.



Bulundukları il ve ilçelerdeki bakanlık hizmet modellerinden yararlanan hanelere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştiren bakanlık merkez teşkilatı ve il yöneticileri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) personeli bayramda da ziyaretlerini sürdürdü.

Ramazan’ın bereketini paylaşıyoruz, ailelerimize misafir oluyoruz.#AileYılı Ramazan Ziyaretleri kapsamında 81 ilde???? Yaşlılarımız,???? Şehit ve gazi ailelerimiz,???? Koruyucu ailelerimiz,???? Sosyal yardım programlarından yararlanan ailelerimiz,???? Huzurevleri, çocuk evleri ve… pic.twitter.com/Zg0P1JwJBN— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) March 27, 2025

Ramazan ayı ve bayram boyunca bakanlık merkez teşkilatı ve il yöneticileri tarafından 81 ilde vatandaşların memnuniyet düzeyleri ve hizmet kalitesi hakkındaki geri bildirimlerinin titizlikle değerlendirilmesi hedefiyle engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 182 bin hane, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) personelince ise ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi amacıyla 202 bin 81 hane olmak üzere toplamda 384 bin 81 hane ziyaret edildi.

Ziyaretlerde ailelerle bayramlaşan yetkililer, onların her zaman yanında olduklarını, desteklerinin devam edeceğini ve aldıkları hizmetlere dair geri bildirimlerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın selamlarını ileten yetkililer ailelerin bayramlarını kutladı.