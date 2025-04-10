Alınan karara göre, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı görevine Ahmet Burak Dağlıoğlu atanırken, Göksel Aşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na da 140 yeni isim dahil edildi. Ekonomi Politikaları Kurulu'na atanan 15 isim arasında Alpaslan Çakar ve Mehmet Ali Akben gibi önemli isimler yer aldı.
Yapılan yapısal düzenlemeyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Finans Ofisi; dijital dönüşüm, yatırım, finans ve insan kaynakları alanlarını kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılarak "Yatırım ve Finans Ofisi" adını aldı.
Dağlıoğlu: “Yatırımın Yüzyılı için var gücümüzle çalışacağız”
Yeni görevine başlayan Ahmet Burak Dağlıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Dağlıoğlu, Türkiye’nin stratejik konumu, genç nüfusu ve sürdürülebilir politikalarıyla küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.
Küresel yatırımları Türkiye’ye çekme konusundaki kararlılığını yineleyen Dağlıoğlu, “Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve ‘Türkiye Yüzyılı’nı ‘Yatırımın Yüzyılı’na dönüştürmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Dağlıoğlu, yüksek lisans eğitimini IE Business School’da finans alanında tamamladı. 2010 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı çatısı altında çeşitli görevlerde bulunan Dağlıoğlu, son olarak Yatırım Ofisi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında, birçok bakanlık, kurum ve üniversiteye yeni atamalar yapıldı, bazı isimler ise görevlerinden alındı.
Dışişleri Bakanlığı Atamaları
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Bosna-Hersek Büyükelçiliği: Emin Akseki
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Burkina Faso Büyükelçiliği: Feriba Duygu Hokkacı Esirgen
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İrlanda Büyükelçiliği: Esra Cankorur
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Nijerya Büyükelçiliği: Mehmet Poroy
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Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü: Nevzat Uyanık
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Görevden Alma: Burak Karartı (Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı)
Gelir İdaresi Başkanlığı Atamaları
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Mustafa Akpınar, Murat Coşkun, Sadık Demirbaş, Hayati Arslan, Serkan Kurnaz ve Halil Çağdaş Baran Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına atandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
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Vakıflar Meclisi Üyesi: İsmail Karaman
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Aydın Bölge Müdürü: Mücahid Vural
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Sivas Bölge Müdürü: Mehmet Ali Çalışkan
Milli Eğitim Bakanlığı
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Milli Eğitim Akademisi Başkanı: Cevdet Vural
Tarım ve Orman Bakanlığı
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Genel Müdür Yardımcıları:
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Erkan Alkan (Gıda ve Kontrol)
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Bekir Yücel Tanrıkulu (Hayvancılık)
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Satuk Buğra Fındık, Mahir Özcan (Su Yönetimi)
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Hakan Nalbantoğlu (Tarım İşletmeleri)
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Görevden Almalar ve Yeni Atamalar:
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10 ilin Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı, 18 ile yeni müdür atandı.
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6 ilin Orman Bölge Müdürü görevden alındı, 26 ile atama yapıldı.
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Ticaret Bakanlığı
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Görevden Alma: Ozan Kaya (Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı)
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Yeni Atamalar:
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Fatma Canan Nilüfer Dora, Mehmet Hakan Akgün (Uluslararası Antlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcıları)
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Mehmet Ali Kelleci (Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı)
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Hasan Mutaf, Altan Özbilen, Nuray Çelik Ceylan (Ticaret Müfettişi)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Yeni Atama: Yalkın Giray Yüksel (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı)
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Görevden Alma: Haydar Ufuk Kale
13 Üniversiteye Rektör Ataması
Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçildi. Yeni rektör atamaları:
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Ağrı Çeçen: Prof. Dr. İlhami Gülçin
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Ardahan: Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
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Artvin Çoruh: Prof. Dr. İbrahim Aydın
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Batman: Prof. Dr. İdris Demir
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Beykoz: Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
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Bitlis Eren: Prof. Dr. Necmettin Elmastaş
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Çağ: Prof. Dr. Murat Koç
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Gümüşhane: Prof. Dr. Oktay Yıldız
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Hakkari: Prof. Dr. Musa Gençcelep
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Kırklareli: Prof. Dr. Rengin Ak
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Kilis 7 Aralık: Prof. Dr. Zekeriya Akman
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Osmaniye Korkut Ata: Prof. Dr. Turgay
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Pamukkale: Prof. Dr. Mahmud Göngör
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına Yeni Üyeler
Kurullar ve atanan isimler:
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Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, Prof. Dr. Hasan Mandal, Prof. Dr. Orhan Aydın, vb.
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Eğitim ve Öğretim: Prof. Dr. Abdullah Atalar, Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Prof. Dr. Umran Savaş İnan, vb.
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Ekonomi: Alparslan Çakar, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, vb.
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Güvenlik ve Dış Politikalar: Akif Çağatay Kılıç, Prof. Dr. Burhanettin Duran, Prof. Dr. Çağrı Erhan, vb.
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Hukuk: Mehmet Uçum, Prof. Dr. Mahmut Koca, Salih Cora, vb.
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Kültür ve Sanat: Orhan Gencebay, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Ümit Meriç, vb.
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Sağlık: Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. Hasan Türkez, Dr. Sema Ramazanoğlu, vb.
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Sosyal ve Gençlik: Ebru Baybara Demir, Prof. Dr. Kemal Sayar, Şahika Ercümen, vb.
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Tarım ve Gıda: Dr. Mehmet Mehdi Eker, Prof. Dr. Aykut Gül, Erdal Bahçıvan, vb.
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Yerel Yönetim ve Afet: Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici, Prof. Dr. Metin Sözen, vb.