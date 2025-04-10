Alınan karara göre, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı görevine Ahmet Burak Dağlıoğlu atanırken, Göksel Aşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları’na da 140 yeni isim dahil edildi. Ekonomi Politikaları Kurulu'na atanan 15 isim arasında Alpaslan Çakar ve Mehmet Ali Akben gibi önemli isimler yer aldı.

Yapılan yapısal düzenlemeyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Finans Ofisi; dijital dönüşüm, yatırım, finans ve insan kaynakları alanlarını kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılarak "Yatırım ve Finans Ofisi" adını aldı.

Dağlıoğlu: “Yatırımın Yüzyılı için var gücümüzle çalışacağız”

Yeni görevine başlayan Ahmet Burak Dağlıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Dağlıoğlu, Türkiye’nin stratejik konumu, genç nüfusu ve sürdürülebilir politikalarıyla küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Küresel yatırımları Türkiye’ye çekme konusundaki kararlılığını yineleyen Dağlıoğlu, “Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve ‘Türkiye Yüzyılı’nı ‘Yatırımın Yüzyılı’na dönüştürmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Dağlıoğlu, yüksek lisans eğitimini IE Business School’da finans alanında tamamladı. 2010 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı çatısı altında çeşitli görevlerde bulunan Dağlıoğlu, son olarak Yatırım Ofisi Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında, birçok bakanlık, kurum ve üniversiteye yeni atamalar yapıldı, bazı isimler ise görevlerinden alındı.

Dışişleri Bakanlığı Atamaları

Bosna-Hersek Büyükelçiliği : Emin Akseki

Burkina Faso Büyükelçiliği : Feriba Duygu Hokkacı Esirgen

İrlanda Büyükelçiliği : Esra Cankorur

Nijerya Büyükelçiliği : Mehmet Poroy

Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü : Nevzat Uyanık

Görevden Alma: Burak Karartı (Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı)

Gelir İdaresi Başkanlığı Atamaları

Mustafa Akpınar, Murat Coşkun, Sadık Demirbaş, Hayati Arslan, Serkan Kurnaz ve Halil Çağdaş Baran Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Meclisi Üyesi : İsmail Karaman

Aydın Bölge Müdürü : Mücahid Vural

Sivas Bölge Müdürü: Mehmet Ali Çalışkan

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Akademisi Başkanı: Cevdet Vural

Tarım ve Orman Bakanlığı

Genel Müdür Yardımcıları : Erkan Alkan (Gıda ve Kontrol) Bekir Yücel Tanrıkulu (Hayvancılık) Satuk Buğra Fındık, Mahir Özcan (Su Yönetimi) Hakan Nalbantoğlu (Tarım İşletmeleri)

Görevden Almalar ve Yeni Atamalar : 10 ilin Tarım ve Orman Müdürü görevden alındı, 18 ile yeni müdür atandı. 6 ilin Orman Bölge Müdürü görevden alındı, 26 ile atama yapıldı.



Ticaret Bakanlığı

Görevden Alma : Ozan Kaya (Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı)

Yeni Atamalar : Fatma Canan Nilüfer Dora, Mehmet Hakan Akgün (Uluslararası Antlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcıları) Mehmet Ali Kelleci (Ticaret Araştırmaları Genel Müdür Yardımcısı) Hasan Mutaf, Altan Özbilen, Nuray Çelik Ceylan (Ticaret Müfettişi)



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Yeni Atama : Yalkın Giray Yüksel (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcısı)

Görevden Alma: Haydar Ufuk Kale

13 Üniversiteye Rektör Ataması

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçildi. Yeni rektör atamaları:

Ağrı Çeçen: Prof. Dr. İlhami Gülçin

Ardahan: Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu

Artvin Çoruh: Prof. Dr. İbrahim Aydın

Batman: Prof. Dr. İdris Demir

Beykoz: Prof. Dr. İsmail Burak Küntay

Bitlis Eren: Prof. Dr. Necmettin Elmastaş

Çağ: Prof. Dr. Murat Koç

Gümüşhane: Prof. Dr. Oktay Yıldız

Hakkari: Prof. Dr. Musa Gençcelep

Kırklareli: Prof. Dr. Rengin Ak

Kilis 7 Aralık: Prof. Dr. Zekeriya Akman

Osmaniye Korkut Ata: Prof. Dr. Turgay

Pamukkale: Prof. Dr. Mahmud Göngör

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına Yeni Üyeler

Kurullar ve atanan isimler: