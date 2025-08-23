Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları, gökyüzünde sergiledikleri manevralarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Alçak uçuşların yanı sıra zor akrobasi hareketlerini başarıyla gerçekleştiren pilotlar, Ahlat semalarında adeta görsel bir şölen sundu.

Etkinliğe katılan yüzlerce kişi, gösteriyi hem alkışlarla destekledi hem de cep telefonlarıyla kaydetti. Seyircilerden Şahin Şerefoğlu, yaptığı açıklamada, “Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde Türk Yıldızları’nın gösterisini izlemek büyük bir gurur. Çok keyif aldık, gerçekten harika bir gösteriydi” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri kapsamında Ahlat’ta çeşitli kültürel ve tarihi programların da düzenleneceği bildirildi.