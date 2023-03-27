Yanan otomobil sürücüsü canını son anda kurtardı

Afyonkarahisar’da yanan otomobilin sürücüsü son anda yaptığı hamleyle canını kurtardı.

Olay, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş., (35) isimli şahıs 27 FT 062 plakalı otomobiliyle yolda ilerlerken bir anda aracın ön kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Ardından aracını yol kenarına park eden sürücü aşağı indiğinde dumanların yerini alevlere bıraktığını fark edince otomobilin yanından uzaklaştı. S.Ş., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu anlatıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayın ardından ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.