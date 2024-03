Uluçay ‘Kadınlarla Büyük Afyonkarahisar Yolunda’ programı çerçevesinde Eşrefpaşa ve Fatih mahallelerinde ikamet eden kadınlarla bir araya geldi. Programda Uluçay’a eşi Leyla Uluçay, Milletvekili Ali Özkaya, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk ve teşkilat mensupları eşlik ettiler.

Programda konuşan Uluçay, “Biz biliyoruz ki hanım kardeşlerimiz bu davaya ve bizlere sahip çıktığı sürece kimse AK Parti’yi Afyonkarahisar’da kimse yıkamaz. Kadınlarımız bu davanın kalesidir. Bizde sizden aldığımız bu güçle sizlere hizmet etmeye hazırız. Biz Afyonkarahisar’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın temsilcisi olarak sizlere hizmetkar olduk olmaya da devam edeceğiz. 1 Nisan sabahı itibariyle de hizmete devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanımız her zaman söyler; bizim partimizin omurgası, öznesi ve beyni kadınlarımızdır. Afyonkarahisar’ın kadınları da her seçimde en yüksek oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza destek oldular bunu da biliyoruz. Biz biliyoruz ki Afyonkarahisar’ın kale gibi dimdik duran kadınları sözde milliyetçi CHP’nin adayına asla oy vermezler. Ziyaret ettiğimiz her noktada gördüğümüz ilgi, samimiyet, sevgi ve teveccüh bunun en büyük kanıtıdır” dedi.