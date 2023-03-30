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Velilerin kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere altın hediye edildi
ATATÜRK İLKOKULUNDA ÖĞRENCİ VELİLERİNE YÖNELİK ‘ALTIN ÖDÜLLÜ’ KİTAP OKUMA YARIŞMASININ SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 30.03.2023, 11:32
Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu’nda öğrenci velilerine yönelik ‘Altın Ödüllü’ kitap okuma yarışmasının sınavı gerçekleştirildi.
Yapılan sınavında ardından açıklanan sonuçlarına göre ilk üçe giren velilere ödüllerini Okul Müdürü İsa Urhanoğlu takdim etti. Birinci olan Şüheda Türkyılmaz’a çeyrek altın, ikinciye olan Nazmiye Rüveyda Bayrakçeken’e gram altın, üçün olan Abdullah Coşkun’a ise yarım gram altın hediye edildi.
Ödül töreni sonunda bu projenin oluşmasında emek veren proje ekibi öğretmenlerine de Urhanoğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.