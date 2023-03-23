Vali Yiğitbaşı, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Hatay’ın Antakya ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretin arından üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Vali Yiğitbaşı, Kütahya Valisi Ali Çelik ile birlikte Antakya’da yer alan Büyük Dalyan konteyner kenti ve Narlıca çadır kentinde faaliyet gösteren üretim atölyeleri ve sosyal marketleri ziyaret etti. Burada üretim atölyelerinde çalışanlarla sohbet eden Vali Yiğitbaşı, yaşanan sıkıntıları dinledi. Burada yaptığı incelemelerin ardından Yiğitbaşı, gün boyu depremzede vatandaşlarla görüşerek yaşanan sorunların çözülmesi konusunda gerekli talimatları verdi.