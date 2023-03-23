Vali Vekili Uğur Kolsuz seçim güvenlik önlemlerini anlattı:

Afyonkarahisar Vali Vekili Uğur Kolsuz, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığını kaydederek, “Özellikle elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine sağlanıp jeneratör ve benzeri güç kaynaklar kullanıma hazır bulundurulacaktır. Sandık kurulacak olan binaların bahçesini görecek şekilde güvenlik kameraları çalışır haldedir” dedi.

Vali Vekili Uğur Kolsuz tarafından, kentte 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan ‘Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’ ile alakalı bası toplantısı gerçekleştirildi. Kolsuz, seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılması, kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesi, seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansımasının sağlanması adına bir dizi tedbirlerin alındığını ifade etti. Kolsuz, “Önceki seçimlerde meydana gelen olaylar göz önünde bulundurularak risk analizi yapılarak, sorumlular ve görev alanları belirtilmek suretiyle ‘İl Seçim Güvenlik Planları’ kolluk kuvvetleri tarafından hazırlanmıştır. Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ve benzeri hassas noktalara yönelik alınan koruma tedbirleri gözden geçirilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştır. Miting ve propaganda faaliyetlerinin güvenlik içinde icra edilebilmesi için mevcut talimatlar çerçevesinde yol kontrol uygulamalarına devam edilecek, istihbarı çalışmalara ağırlık verilecek, gerektiğinde personel ve araç takviyesi yapılacaktır” dedi.

“Alkol yasağı titizlikle uygulanacak”

Özellikle elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine olunarak, jeneratör ve benzeri güç kaynaklar kullanıma hazır bulundurulacağı dile getiren Kolsuz şunları söyledi:

“Sandık semen listeleri, bulunduğu yerlerde korunacak, askıdan indirilinceye kadar çalınmaması ve tahrip edilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Sandık kurulacak olan binaların teknik altyapısı gözden geçirilmiş olup, binaların bahçesini görecek şekilde güvenlik kameraları çalışır haldedir.

Oy verme günü sabah saat 06.00’ dan gece saat 24.00’a kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve yasağı titizlikle uygulanacaktır. Oy verme günü oy verme süresince, kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnız yemek verilebilecektir.

Oyların sayım ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbaların ilgililer tarafından il ve ilçe secim kurullarına nakli sırasında emniyet ve jandarma birimleri koordineli bir şekilde güzergâhta güvenlik tedbirlerini alacak, bu tedbirler önceden planlanarak sandıkların güvenlik içerisinde nakilleri sağlanacaktır.”