Türkiye’de kirazın üretim merkezilerinden Sultandağı’nda hedef ihracatı iki katına çıkarmak

Türkiye’de kiraz piyasasında önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde her biri 85 metrekare büyüklüğünde 12 farklı dükkanın yer alacağı Kırca Köyü Kiraz Alım Merkezi yapım çalışmaları başladı. Merkezle birlikte Türkiye’de kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olan Sultandağı’nda kiraz ihracatının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın Sultandağı ziyaretinde inşası için talimat verdiği, Sultandağı kiraz ve vişne üreticilerinin ulusal ve uluslararası piyasalarla daha hızlı ve etkin bir şekilde buluşturulması amacıyla planlanan Kırca Köyü Kiraz Alım Merkezi için gerekli işlemler başlatıldı. Proje detaylarını inceleyen Vali Yiğitbaşı, hazırlanan plan ve projeleri onaylayarak merkezin inşa sürecini başlattı. Afyonkarahisar’ın en büyük kiraz ve vişne üreticisi ve ihracatçısı Sultandağı ilçesinde üreticilerin yetiştirdiği kiraz ve vişnelerin piyasa taleplerini hızlı bir şekilde karşılaması için üreticilerin hizmetine sunulması planlanan alım merkezi, Kırca Köyü’nde faaliyet gösterecek. Sultandağı bölgesinden yapılan toplam kiraz ve vişne ihracatının yüzde 40’ından fazlasını tek başına karşılayan Kırca Köyü, bu sektörde uluslararası firmaların faaliyet gösterdiği merkezi bir alan olarak öne çıkıyor.

“Üreticilerimiz için son derece önemli”

Yeni alım merkezi için hazırlanan projede, her biri 85 m2 büyüklüğünde 12 farklı dükkanın yer alacağı ve üreticilerin yetiştirdikleri ürünleri hızlı ve kolay bir şekilde piyasaya ulaştıracak mimariye sahip olacağı Kırca Köyü Kiraz Alım Merkezi, özellikle bölgede yetiştirilen ve büyük oranda ihraç edilen Napoleon türü kirazın uluslararası piyasaya entegrasyonunu hızlandıracak. Sultandağı’da yıllık toplam 17 bin ton kiraz ihracatının 2500 tonu, yıllık toplam 15 bin ton vişne ihracatının ise 3 bin tonu Kırca köyünde gerçekleşiyor.

Projenin onaylayarak inşa sürecini başlatan Vali Yiğitbaşı, “Afyonkarahisar kiraz ve vişne üretiminde ülkemizde ilk sıralarda yer alıyor. Sultandağı ilçemiz ise bu üretimin en büyük kısmını üstleniyor. Bölgede kiraz ve vişnenin yetiştirilmesinden toplanmasına yurt içi ve yurt dışı piyasalara ihraç edilmesine kadar tüm süreçlerin iyileştirilmesi üreticilerimiz için son derece önemli. Kırca köyünde inşa edeceğimiz merkez sayesinde tüm bu süreçleri daha iyi koordine etmeyi planlıyoruz. Yıllık üretim kapasitesini artırarak ihracatı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.